"يديعوت" :نتنياهو رفض عرض سعودي للسلام وفضل تدفق اموال قطرية لحماس لمنع قيام دولة فلسطينية ..

القدس المحتلة / سما/

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد حرب غزة عام 2014 عرضا سعوديا لإعادة إعمار القطاع، وإطاحة حماس واستبدالها بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بحسب تقرير صدر يوم الجمعة.

وزعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن القرار، الذي أحبط التطبيع مع الرياض ذلك العام، دفع رئيس الوزراء إلى طلب التحويلات النقدية الشهرية من قطر إلى غزة، على الرغم من التحذيرات المتكررة من الموساد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في الموساد قوله إن اختيار نتنياهو كان جزءا من استراتيجية “فرق تسد” التي ينتهجها رئيس الوزراء لإحباط قيام الدولة الفلسطينية من خلال إثارة الخلاف بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

واستمرت قطر في إرسال ملايين الدولارات إلى حماس شهريا بموافقة إسرائيل حتى السابع من أكتوبر 2023، عندما اقتحم آلاف المسلحين بقيادة حماس جنوب إسرائيل في هجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وأشعل فتيل الحرب في غزة.

وجاء تقرير “يديعوت أحرونوت”، الذي استشهد بعدة مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، بعد يوم من بدء المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا تحقيقا مع بعض أعضاء طاقم نتنياهو بسبب علاقات غير معلنة مزعومة مع قطر، التي تتهمها إسرائيل منذ فترة طويلة بتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من العلاقات الهشة، ساعدت الدولة الخليجية في التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الحالي بين إسرائيل وحماس.

في السنوات التي سبقت الحرب الأخيرة، رفض نتنياهو مرارا وتكرارا دعوات رؤساء الأجهزة الأمنية لاغتيال العقول المدبرة للهجوم، زعيمي حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف، وقلل من المخاطر التي تهدد إسرائيل من غزة – بما في ذلك في مشاورات جرت قبل ستة أيام فقط من السابع من أكتوبر – حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن “أحد رؤساء المؤسسة الأمنية”.

وبحسب الصحيفة، خطط رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت لقطع تدفق النقود القطرية وأمر قوات الأمن الإسرائيلية بالاستعداد لقتل السنوار والضيف، لكن الخطط أُلغيت عندما عاد نتنياهو إلى منصبه في أواخر عام 2022. وفي نهاية المطاف، قتلت إسرائيل الضيف في يوليو 2024 والسنوار في أكتوبر وسط الحرب في غزة.

ورفض المتحدث باسم نتنياهو عومر دوستري التقرير، قائلا إنه “يعيد تدوير أكاذيب لا أساس لها من الصحة تم دحضها سابقا وتهدف إلى تشويه سمعة رئيس الوزراء نتنياهو”. وقال إن رئيس الوزراء دعا لسنوات إلى اغتيال قيادة حماس، بما في ذلك في الاجتماع الذي عقد في الأول من أكتوبر 2023.

واتهم دوستري أيضا أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالفشل في إطلاع نتنياهو على خطط حماس لتنفيذ غزو واسع النطاق، وقال إن رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية هم الذين روجوا لمخطط الأموال القطرية بينما أكدوا لرئيس الوزراء أن الأموال لن تمول النشاط العسكري.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين حذر علنًا من تحويلات الأموال في خطاب تقاعده عام 2021. وقالت الصحيفة أيضًا إن رئيس الموساد الحالي دافيد برنياع تحدث مرارًا وتكرارًا ضد التحويلات في اجتماعات مع كل من بينيت ونتنياهو.

وكان رئيس الوزراء قد غرد في وقت سابق أنه “لم تكن هناك أي معلومات [تشير] إلى أن هذا التمويل كان يذهب للإرهاب”.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول سابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تشكيكه في صحة هذا الادعاء، والذي قال أنه غير ذي صلة على أي حال: “إذا لم تكن حماس بحاجة إلى دفع راتب معلم مدرسة بقيمة مائة دولار، وقامت قطر بذلك بدلاً منها بناءً على طلب إسرائيل، فيمكن [لحماس] تحويل المائة دولار التي وفرتها لشراء الأسلحة”.

وبحسب مسؤول سابق في الموساد نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن مخطط الأموال القطرية وُلد بعد انهيار العرض السعودي للمساعدة في إعادة إعمار غزة.

وذكرت الصحيفة أن العرض السعودي جاء في اجتماع بين نتنياهو والأمير السعودي بندر بن سلطان في أواخر أغسطس 2014، بعد أيام من انتهاء حرب غزة في ذلك العام. وقيل إن الاجتماع، الذي حضره كبار مسؤولي الموساد، عقد في الخارج، لكن لم يتضح أين.

وفي الاجتماع، ورد أن الأمير السعودي عرض نيابة عن العاهل السعودي في ذلك الوقت الملك عبد الله تمويل إعادة إعمار غزة، تحت رعاية السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، تمهيدا للتطبيع الإسرائيلي السعودي الذي سيتم الإعلان عنه فور انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر التالي.

وعلى المدى البعيد، كان من المفترض أن تكون رعاية السعودية لإعادة إعمار غزة بمثابة مقدمة لدفع خطة السلام التي طرحتها المملكة عام 2002 بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تقوم على حل الدولتين والتي من شأنها أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين العالم العربي بأكمله وإسرائيل. ولكن شدد بندر على أن إسرائيل لن تكون ملزمة بالالتزام بإقامة دولة فلسطينية في ذلك الوقت.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول استخباراتي سابق قوله إن الاجتماع ترك لدى نتنياهو ومسؤولين آخرين “شعورا مذهلا بأن نافذة الفرصة قد انفتحت”.

وأشرف جهاز الموساد، الذي يتولى عادة العلاقات مع الدول التي ليس لإسرائيل علاقات رسمية معها، على المحادثات مع المملكة العربية السعودية.

لكن بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، أبلغ نتنياهو الوكالة فور عودته إلى إسرائيل أنه سيتولى إدارة المحادثات ــ موضحا أنها دبلوماسية وليست أمنية ــ وفوض صديقه المقرب ومحاميه الشخصي يتسحاق مولخو لإدارة العملية.

ورغم إصرار رئيس الوزراء على التزامه بمقترح الأمير بندر، فإن مسؤولي الموساد اشتبهوا في أن تعيين مولخو كان محاولة لإحباط المحادثات، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت. وقيل إن الأمير السعودي غضب من خطوة نتنياهو، وسرعان ما انهارت المحادثات.

ونتيجة لذلك، قررت السلطة الفلسطينية ــ التي كانت تشتبه في أن نتنياهو يسعى إلى إضعافها وتعزيز قوة حماس ــ وقف تمويل المشاريع في غزة، مما دفع رئيس الوزراء إلى طلب المال من قطر.

لقد تم طرد السلطة الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح العلمانية، بالقوة من غزة على يد حركة حماس الإسلامية في عام 2007. ولطالما اعتبر اليمين الإسرائيلي السلطة الفلسطينية مماثلة لحماس، مشيراً إلى المناهج الدراسية المناهضة لإسرائيل التي تتبناها السلطة التي تتخذ من رام الله مقراً لها، ودفع الرواتب للأسرى الأمنيين الفلسطينيين وأسرهم (وقد تعهدت السلطة الفلسطينية مؤخراً بإنهاء الرواتب).

ورفض نتنياهو دعوات من حلفائه الغربيين والدول العربية للسماح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة بعد الحرب.

وقد عرقل رئيس الوزراء حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات القيادة السياسية في إسرائيل في الفترة التي سبقت السابع من أكتوبر 2023، عندما بدأت حماس الحرب.

ويرفض أنصار نتنياهو، الذين دخلوا في صدامات مع نظام القضاء، إقامة مثل هذه اللجنة لأنها سيرأسها قاض سابق في المحكمة العليا، زاعمين أنها ستكون بالضرورة متحيزة ضد رئيس الوزراء وحكومته.

في غضون ذلك، يتهم منتقدو نتنياهو، بما في ذلك مؤلفو تقرير يديعوت أحرونوت الصادر يوم الجمعة، رئيس الوزراء بمحاولة التهرب من المسؤولية من خلال إلقاء اللوم في الهجوم على قوات الأمن الإسرائيلية، على الرغم من إملائه سياسة إسرائيل تجاه غزة طوال معظم السنوات الست عشرة الماضية.

توصلت التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر، والتي نشرت يوم الخميس، إلى أن الجيش أخطأ على مدى عقود في فهم الخطر القادم من غزة، مما جعل جنوب إسرائيل عرضة للهجوم وأدى إلى فشل منهجي خلال الهجوم.

ولم يتم إجراء أي تحقيق في إخفاقات الحكومة حتى الآن.