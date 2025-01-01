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اسرائيل تصعد في غزة : 4 شهداء ومصابون تزامنا مع اغلاق المعابر

الأحد 02 مارس 2025 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تصعد في غزة : 4 شهداء ومصابون تزامنا مع اغلاق المعابر



صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي من خروقاتها لملف وقف إطلاق النار مع الساعات الاولى لنهاية المرحلة الاولى.
واغلقت إسرائيل معبر كرم ابو سالم المخصص لدخول البضائع واعادت الشاحنات الفلسطينية.
وأطلق جنود الاحتلال النار نحو شاب فلسطيني وسط مدينة رفح.
واستشهد الشاب محمود مدحت ابو حرب برصاص قناص اسرائيلي فيما اصيبت امرأتين في إطلاق نار متواصل.
وفي خان يونس استشهدت المواطنة وفاء فتحي فسيفس واصيبت امرأة اخرى بقصف مدفعي اسرائيلي.
كما استشهد الشاب حذيفة المصري وآخر لم تعرف هويته بعد بنيران مسيرة اسرائيلية في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

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