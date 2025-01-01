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باراك : لا حرب على غزة هذا الاسبوع وترامب غير جدي بمقترح تهجير سكان القطاع..

الأحد 02 مارس 2025 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
باراك : لا حرب على غزة هذا الاسبوع وترامب غير جدي بمقترح تهجير سكان القطاع..



القدس المحتلة / سما/

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك السبب وراء عدم عودة الحرب في قطاع غزة هذا الأسبوع.

واضاف في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية أيضا في سياق وقف إطلاق النار الذي يحاولون الترويج له خلال شهر رمضان: "لن تكون هناك حرب في الأسابيع المقبلة لأي سبب آخر على الإطلاق. بل لأسباب نتنياهو الخاصة. نتنياهو يحتاج الآن إلى استراحة لمدة شهر لتمرير الميزانية".

وتطرق باراك إلى تصريحات ترامب بشأن خطته في غزة ، قائلاً " ترامب نفسه لا ينظر إلى اقتراح نقل السكان كشيء عملي وقابل للتنفيذ".

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