  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصادر : مصر تقدم مقترحا جديدا لتضييق الفجوات بين حماس وإسرائيل

الأحد 02 مارس 2025 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر : مصر تقدم مقترحا جديدا لتضييق الفجوات بين حماس وإسرائيل



القاهرة/سما/

قال مسؤولون مصريون، اليوم الاحد، إن القاهرة حاولت تقديم مقترح لـ"المصالحة" بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار.

وبحسب الاقتراح، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق سيتم تمديدها لمدة أسبوعين فقط، وليس 50 يوما كما يقترح مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وكما تريد إسرائيل أيضا على الأرجح.

وفي المقابل، ستحصل إسرائيل على ثلاثة اسرى أحياء وثلاثة رهائن قتلى خلال هذين الأسبوعين.

وقال المصادر مصرية لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، "من المتوقع أن يصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لبحث المقترح، وان هناك توجه إسرائيلي لعدم تجديد العمليات العسكرية، على الأقل في الأيام المقبلة".

وطالبت إسرائيل حماس بالإفراج عن الأسرى الأحياء والجثث خلال الـ48 ساعة الماضية، في محاولة لتمديد المرحلة (أ) من الاتفاق، واستعدادا للمرحلة (ب)، بحسب البيان.

ولكن حماس متمسكة برفضها السماح بالإفراج عن المزيد من الاسرى قبل التقدم إلى المرحلة الثانية ــ والتي، كما هو معروف، سوف تشمل أيضاً نهاية الحرب.

وترى حماس في هذه المطالب خرقا للاتفاق، وهي ملزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الأصلي".

الأكثر قراءة اليوم

آيزنكوت.. هل هو من سيغيّر خريطة المشهد السياسي في"إسرائيل"؟

خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة تثير شكوكا بشأن الانسحاب العسكري

مفاوضات القاهرة فشلت ونتنياهو يبحث استئناف القتال.. إسرائيل ترفض وقف الحرب في غزة

"القسام" تنشر فيديو أسرى إسرائيليين: أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات.. لا تدمروا حياتنا جميعا

قيادي فلسطيني: لا توجد قوات لحماس أو الجهاد في سورية

مدبولي ومصطفى يستعرضان الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

مصر تؤكد دعم دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

"يديعوت" :نتنياهو رفض عرض سعودي للسلام وفضل تدفق اموال قطرية لحماس لمنع قيام دولة فلسطينية ..

حكومة نتنياهو تسمح للجيش باستدعاء 400 ألف جندي احتياط تجهيزًا لعودة الحرب في غزة..

"سموتريتش" يطالب بـ”فتح أبواب الجحيم بسرعة” على غزة وقطع الكهرباء والمياه على السكان وتدمير “حماس” بالكامل

الجيش الإسرائيلي يحصل على موافقة أمريكية لعملية برية جديدة في غزة

حماس : قرار إسرائيل منع ادخال المساعدات إلى قطاع غزة جريمة حرب وابتزاز رخيص..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية