مصادر : مصر تقدم مقترحا جديدا لتضييق الفجوات بين حماس وإسرائيل

القاهرة/سما/

قال مسؤولون مصريون، اليوم الاحد، إن القاهرة حاولت تقديم مقترح لـ"المصالحة" بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار.

وبحسب الاقتراح، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق سيتم تمديدها لمدة أسبوعين فقط، وليس 50 يوما كما يقترح مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وكما تريد إسرائيل أيضا على الأرجح.

وفي المقابل، ستحصل إسرائيل على ثلاثة اسرى أحياء وثلاثة رهائن قتلى خلال هذين الأسبوعين.

وقال المصادر مصرية لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، "من المتوقع أن يصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لبحث المقترح، وان هناك توجه إسرائيلي لعدم تجديد العمليات العسكرية، على الأقل في الأيام المقبلة".

وطالبت إسرائيل حماس بالإفراج عن الأسرى الأحياء والجثث خلال الـ48 ساعة الماضية، في محاولة لتمديد المرحلة (أ) من الاتفاق، واستعدادا للمرحلة (ب)، بحسب البيان.

ولكن حماس متمسكة برفضها السماح بالإفراج عن المزيد من الاسرى قبل التقدم إلى المرحلة الثانية ــ والتي، كما هو معروف، سوف تشمل أيضاً نهاية الحرب.

وترى حماس في هذه المطالب خرقا للاتفاق، وهي ملزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الأصلي".