أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، هدم الاحتلال منازل في مخيم نور شمس، ودفع آليات عسكرية مدرعة إلى جنين والمخيم.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- الاحتلال يتغول على طولكرم ومخيميها .. إخلاء قسري وحرق وتدمير عشرات المنازل
- ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,388
- "الغارديان" البريطانية: قتل الاحتلال للأطفال في الضفة "أصبح أمرا مألوفا"
- الهدنة في قطاع غزة توقعات متضاربة...
- الرئيس يصدر قرارا بتعيين اللواء العبد إبراهيم خليل قائدا لقوات الأمن الوطني واللواء أكرم ثوابتة قائدا لجهاز الدفاع المدني
- مصطفى يبحث مع نظيره المصري ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
* "الأيام":
- الاحتلال يهدم منازل في مخيم نور شمس ويدفع بآليات عسكرية مدرعة إلى جنين والمخيم
- اتفاق غزة: مفاوضات المرحلة الثانية تراوح مكانها وسط خلافات بين إسرائيل و"حماس"
- مستوطنون يحرقون مركبة ويعتدون في الأغوار إصابات خلال اقتحامات في محافظات عدة
- 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
- سلفیت مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بروقين بحماية قوات الاحتلال
* "القدس":
- عمليات تهجير وتدمير وإحراق للمنازل
- 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
- الجندي قاتل الطفل الصهيوني لوالده: "نأمل أن تتبع ابنك"
- الصين توجه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي بتجنب السفر لأمريكا
- زيلينسكي: لست مدينا لترمب باعتذار
- الحوثي يتوعد إسرائيل إذا استأنفت حربها على غزة