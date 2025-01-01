رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، هدم الاحتلال منازل في مخيم نور شمس، ودفع آليات عسكرية مدرعة إلى جنين والمخيم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يتغول على طولكرم ومخيميها .. إخلاء قسري وحرق وتدمير عشرات المنازل

- ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,388

- "الغارديان" البريطانية: قتل الاحتلال للأطفال في الضفة "أصبح أمرا مألوفا"

- الهدنة في قطاع غزة توقعات متضاربة...

- الرئيس يصدر قرارا بتعيين اللواء العبد إبراهيم خليل قائدا لقوات الأمن الوطني واللواء أكرم ثوابتة قائدا لجهاز الدفاع المدني

- مصطفى يبحث مع نظيره المصري ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

* "الأيام":

- الاحتلال يهدم منازل في مخيم نور شمس ويدفع بآليات عسكرية مدرعة إلى جنين والمخيم

- اتفاق غزة: مفاوضات المرحلة الثانية تراوح مكانها وسط خلافات بين إسرائيل و"حماس"

- مستوطنون يحرقون مركبة ويعتدون في الأغوار إصابات خلال اقتحامات في محافظات عدة

- 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

- سلفیت مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بروقين بحماية قوات الاحتلال

* "القدس":

- عمليات تهجير وتدمير وإحراق للمنازل

- 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

- الجندي قاتل الطفل الصهيوني لوالده: "نأمل أن تتبع ابنك"

- الصين توجه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي بتجنب السفر لأمريكا

- زيلينسكي: لست مدينا لترمب باعتذار

- الحوثي يتوعد إسرائيل إذا استأنفت حربها على غزة