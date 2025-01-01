مكتب نتنياهو يهاجم رئيس الأركان : هذا ما حدث ليلة 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا شديد اللهجة ردًا على التصريحات المنسوبة لرئيس الأركان بشأن أداء ضابط الاستخبارات في الأمانة العسكرية لرئيس الوزراء خلال ليلة 7 أكتوبر.

وجاء في البيان: "من المؤسف أن يختار رئيس الأركان مهاجمة ضابط يتمتع بالمهنية والمصداقية في صفوف الجيش، في محاولة لتحميل مسؤولية الإخفاقات على مرؤوسيه".

ووفقًا للبيان، تلقى الضابط خلال تلك الليلة تقريرًا أشار إلى "عدد من المؤشرات"، لكنه تضمن في الوقت ذاته تأكيدًا بأن "حماس تتصرف بشكل روتيني"، وأن قائد المنطقة الجنوبية سيعقد اجتماعًا بشأن الأمر في صباح اليوم التالي. وبناءً على هذا التقييم، تم تصنيف التقرير على أنه "غير عاجل"، مما أدى إلى عدم إيقاظ الأمين العسكري.

وأضاف مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء لم يتم إخطاره بالأحداث حتى الساعة 06:29 صباح يوم السبت، أي بعد بدء الهجوم فعليًا.

وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، قرر في الساعة 3:30 فجرًا استدعاء كبار مسؤولي الجهاز إلى مقره بعد تلقيه مؤشرات أولية. وقبل ذلك بوقت قصير، في الساعة 2:58، أرسل الشاباك إنذارًا إلى الجيش ومجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الوزراء حول "تحركات غير طبيعية لحماس قد تشير إلى نشاط هجومي".

وبين الساعة 4:00 و6:00 صباحًا، استمرت التحذيرات داخل القنوات الأمنية، حيث تم اعتبار أن "السيناريو الأرجح هو أن حماس تستعد لرد فعل على عملية إسرائيلية محتملة، ولكن الهجوم ليس وشيكًا". ومع ذلك، لم يتم تنبيه مكتب رئيس الوزراء بشكل مباشر حتى الساعة 6:13 صباحًا.

وفي نهاية البيان، أكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يثق تمامًا في الأمانة العسكرية لمكتبه، مشيرًا إلى أن ضابط الاستخبارات لم يتم التحقيق معه أو استدعاؤه إلى جلسات المراجعة الأمنية، رغم طلبه ذلك.

يأتي هذا البيان في ظل تزايد الجدل حول المسؤولية عن الإخفاقات الاستخباراتية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، حيث تشير التقارير إلى أن السيناريوهات التي توقعتها أجهزة الأمن كانت بعيدة تمامًا عن الواقع، إذ بلغ عدد المهاجمين الفعليين نحو 5,500 عنصر من حماس، مقارنة بتقديرات الجيش التي لم تتجاوز احتمال تسلل مجموعات صغيرة محدودة.