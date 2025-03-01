الجيش الاسرائيلي يحصل على موافقة اميريكية لشن عملية برية جديدة في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أنهى الجيش الإسرائيلي استعداداته لاحتمال استئناف القتال في قطاع غزة، وسط تعثر المفاوضات مع حماس وانتهاء وقف إطلاق النار.

وأوضح المراسل العسكري لقناة i24NEWS، ينون شالوم يتاح، تفاصيل الخطة الإسرائيلية للعودة إلى القتال، والتي ستتم بشكل تدريجي.

وفقًا للخطة، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بشن غارات جوية، تليها هجمات مدفعية، ثم في المرحلة الأخيرة سيتم تنفيذ عملية برية واسعة النطاق داخل القطاع.

يُذكر أن مسؤولين كبارًا صرحوا في وقت سابق هذا الأسبوع للقناة بأن العودة إلى الحرب "ليست مسألة إذا، بل مسألة متى".

وأضاف مصدر سياسي رفيع أن هناك تفاهمات مع الأمريكيين بأن "مع تولي رئيس الأركان الجديد منصبه وتشكيل قيادة جديدة لهيئة الأركان، سيكون هناك عمل عسكري، وهو أمر لا مفر منه، سواء تم تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية".