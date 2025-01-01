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42 يوما على وقف إطلاق النار بغزة: الاحتلال يواصل خروجاته..

الأحد 02 مارس 2025 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
42 يوما على وقف إطلاق النار بغزة: الاحتلال يواصل خروجاته..



غزة/سما/

يواصل الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في اليوم ال ٤٢ ومع نهاية المرحلة الاولى.
واستشهد مواطن واصيب اخرون جراء استهداف من قبل جيش الإحتلال لمجموعة من المواطنين ببيت حانون شمال قطاع غزة.
وتعد الغارة الاولى التي تنفذ بعد نهاية المرحلة الاولى رسميا وعدم التوصل لاتفاق حول المرحلة الثانية.
وأطلقا زوارق الاحتلال الاسرائيلي النار بشكل مكثف في عدة نقاط من ساحل قطاع غزة.
وكان طفل فلسطيني اصيب في رفح جراء استمرار اطلاق النار جنوب مدينة رفح.
وجرفت قوات الاحتلال منزلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
من جهته كشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي القطاع ٢٣ شهيد (منهم ٢١ انتشال وشهيدان جدد إضافة إلى ٢٣ إصابة خلال ٤٨ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٣٨٨ شهيد و ١١١٨٠٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.
وغادرت الدفعة التاسعة والعشرون من مرضى وجرحى غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج بالخارج فيما تستعد الدفعة الثلاثون للمغادرة اليوم.

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