إسرائيل تتبنى خطة "فيتكوف" لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الليلة (الأحد)، أنه بعد مناقشة أمنية ترأسها بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير الجيش وكبار المسؤولين الأمنيين وفريق التفاوض، تقرر أن تتبنى إسرائيل خطة المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال فترة رمضان وعيد الفصح.

ووفقا لما نشره موقع "واللاه" العبري، فإنه بحسب الخطة، سيتم في اليوم الأول الإفراج عن نصف الأسرى المحتجزين أحياءً وجثامين القتلى، وفي نهايتها - إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار - سيتم الإفراج عن بقية الأسرى الأحياء والجثامين.

وقد قدم فيتكوف هذا المقترح لتمديد وقف إطلاق النار بعد أن خلص إلى أنه لا توجد في هذه المرحلة إمكانية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لإنهاء الحرب، وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار.

وبموجب الاتفاق، يمكن لإسرائيل استئناف القتال بعد اليوم الثاني والأربعين إذا رأت أن المفاوضات غير فعالة. وقد تم دعم هذا البند من خلال رسالة جانبية من الإدارة الأمريكية السابقة، كما حصل على تأييد إدارة ترامب.

وأشار البيان إلى أنه في حين وافقت إسرائيل على خطة فيتكوف بهدف استعادة الأسرى، فإن حماس لا تزال ترفضها حتى الآن. وإذا غيرت حماس موقفها، فإن إسرائيل ستدخل فورًا في مفاوضات حول جميع تفاصيل خطة فيتكوف.