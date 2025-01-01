طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا إلى شديد البرودة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولطيفا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء: في ساعات النهار يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويتوقع في ساعات الليل المتأخر أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق من البلاد وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.