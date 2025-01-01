  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

الأحد 02 مارس 2025 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا إلى شديد البرودة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولطيفا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء: في ساعات النهار يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويتوقع في ساعات الليل المتأخر أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق من البلاد وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأكثر قراءة اليوم

آيزنكوت.. هل هو من سيغيّر خريطة المشهد السياسي في"إسرائيل"؟

خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة تثير شكوكا بشأن الانسحاب العسكري

اجتماعٌ سريٌّ إسرائيليٌّ ناقش تقسيم سوريّة.. الكيان بدأ فعليًا بمخطط انشاء 3 دويلات علوية وكردية ودرزية ..

مفاوضات القاهرة فشلت ونتنياهو يبحث استئناف القتال.. إسرائيل ترفض وقف الحرب في غزة

"القسام" تنشر فيديو أسرى إسرائيليين: أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات.. لا تدمروا حياتنا جميعا

بلومبيرغ: ترامب قرر بيع أوكرانيا واللقاء كان كمينا لـ"زيلينسكي" …

هدنة غزة تواجه عقبتي «الضمانات لنزع سلاح حماس» و«حق المقاومة»..

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي يحصل على موافقة اميريكية لشن عملية برية جديدة في قطاع غزة

حماس : قرار إسرائيل منع ادخال المساعدات إلى قطاع غزة جريمة حرب وابتزاز رخيص..

إسرائيل توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

2158488207

آيزنكوت.. هل هو من سيغيّر خريطة المشهد السياسي في"إسرائيل"؟

قيادي فلسطيني: لا توجد قوات لحماس أو الجهاد في سورية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية