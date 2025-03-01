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إسرائيل توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الأحد 02 مارس 2025 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

قررت حكومة الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر "حتى إشعار آخر".

وافاد بيان صدر عن رئاسة حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، انه تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، في سياق تنصل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الليلة الماضية، وفي ظل تبني إسرائيل لمقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، "ستيف ويتكوف".

وأعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن نتنياهو قرر وقف إدخال "كافة البضائع والإمدادات" إلى قطاع غزة بدءًا من صباح اليوم، الأحد.

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