  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

منظمة التعاون الإسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية

السبت 01 مارس 2025 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التعاون الإسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية



جدة/سما/

قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

‎وأكدت المنظمة في بيان، اليوم السبت، أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارا من 30 كانون الثاني/ يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين ايجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.

ــــ

الأكثر قراءة اليوم

"مشادة تاريخية" بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض (شاهد)

لابيد يجدد طرح خطته لتولي مصر حكم غزة مقابل شطب ديونها

قيادي فلسطيني يعلن فشل مفاوضات القاهرة في الانتقال للمرحلة الثانية من مفاوضات تهدئة غزة ويؤكد: لن نُسلم أي أسير

اجتماعٌ سريٌّ إسرائيليٌّ ناقش تقسيم سوريّة.. الكيان بدأ فعليًا بمخطط انشاء 3 دويلات علوية وكردية ودرزية ..

نتنياهو يعقد مشاورات الليلة مع عودة فريق المفاوضات من القاهرة

مسؤول إسرائيلي بارز: احتمال استئناف الحرب بدعم أميركي وليس وسيلة تفاوضية

هدنة غزة تواجه عقبتي «الضمانات لنزع سلاح حماس» و«حق المقاومة»..

الأخبار الرئيسية

2158488207

آيزنكوت.. هل هو من سيغيّر خريطة المشهد السياسي في"إسرائيل"؟

قيادي فلسطيني: لا توجد قوات لحماس أو الجهاد في سورية

photo_2025-03-01_16-55-46

خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة تثير شكوكا بشأن الانسحاب العسكري

67c328cc423604303c5a4003

"القسام" تنشر فيديو أسرى إسرائيليين: أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات.. لا تدمروا حياتنا جميعا

67c2441f423604413505c77b

مفاوضات القاهرة فشلت ونتنياهو يبحث استئناف القتال.. إسرائيل ترفض وقف الحرب في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية