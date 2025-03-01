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قيادي فلسطيني: لا توجد قوات لحماس أو الجهاد في سورية

السبت 01 مارس 2025 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فلسطيني: لا توجد قوات لحماس أو الجهاد في سورية



دمشق/سما/

أكد ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في سورية، أبو مجاهد، أن التصريحات والادعاءات الاسرائيلية حول وجود فلسطيني في سورية "محض افتراء ".

وقال أبو مجاهد، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ )، إن"تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي بخصوص وجود قوات لحماس والجهاد الإسلامي في سورية هو محض افتراء وللتبرير أمام الرأي العام الغربي استمرار القصف على سورية وذلك بعد خروج الحرس الثوري الإيراني وقوات حزب الله اللبناني ولايوجد أي مبرر لاضعاف السلطة الجديدة في دمشق".

يذكر أنه في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الإثنين الماضي، وصف الإدارة الجديدة في سورية بأنها "جماعة إرهابية" استولت على دمشق بالقوة.

وزعم ساعر، لدى اجتماعه في بروكسل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، "وجود عسكري لحماس والجهاد" في سورية يسعون إلى فتح جبهة حرب أخرى ضد إسرائيل.


ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في سورية أوضح أن "الادعاء الإسرائيلي لاستمرار القصف والضغط على الحكومة في سورية من أجل توقيع اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني "، لافتًا إلى أنه "تاريخيًا لم تستخدم الفصائل الفلسطينية أو لم تقوم بأي عمليات عسكرية أو فدائية من الجولان السوري منذ عام 1974".

كما وأشار إلى أن "الفشل الذريع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دفع إسرائيل لتغيير خطتها الدفاعية لكي تكون هناك قوات في أرض العدو ومتقدمه كانذار مبكر خشيه القيام بعمليات على غرار طوفان الأقصى".

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