سحور جماعي ضخم.. أهالي قطاع غزة يستقبلون رمضان ببهجة رغم الدمار (شاهد)

غزة/سما/

يستقبل أهالي قطاع غزة شهر رمضان المبارك ببهجة ومعنويات مرتفعة رغم الدمار الهائل، والفقد الكبير الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الوحشي في أوساط جل العائلات.



وفي خانيونس، أضفى الأهالي أجواء مميزة في أول سحور بشهر رمضان المبارك، حيث إنهم نظموا مائدة سحور جماعية وسط الركام الكبير.



وانتشرت في أنحاء القطاع فوانيس رمضان، وجال "المسحراتي" في أحياء القطاع المنكوبة، ما أضفى بهجة كبيرة على الأطفال.



واستعدادا لاستقبال رمضان، كثفت بلديات قطاع غزة جهودها لإزالة آثار حرب الإبادة وتزيين الشوارع وسط ركام المنازل.



وأطلقت البلدية على الحملة شعار "غزة أجمل بأيدينا"، وتضمنت المبادرة تنظيف الشوارع وجمع النفايات إلى جانب أعمال تبليط وإصلاح أرصفة.



وفي خانيونس، أطلقت البلدية حملة تحمل شعار "غزة أجمل في رمضان"، شملت "أعمال إزالة ورفع الركام" في شوارع المدينة وطلاء جدران المنازل المدمرة.



يشار إلى أن أهالي قطاع غزة عاشوا شهر رمضان الفائت وسط الحرب الوحشية التي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف.