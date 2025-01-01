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حماس تحذر من عواقب الصمت الدولي عن عمليات النزوح القسري في الضفة

السبت 01 مارس 2025 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر من عواقب الصمت الدولي عن عمليات النزوح القسري في الضفة



غزة/سما/

حذرت حركة حماس، السبت، من عواقب استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وعمليات النزوح القسري وهدم المنازل في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان: “نحذر في حماس من عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم حكومة الاحتلال الفاشي بحق شعبنا، وعمليات النزوح القسري وهدم المنازل في مخيمات الضفة المحتلة”.

ودعت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى “تحرك فوري وفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال المروعة والمستمرة للقوانين الدولية”.

وعدت هدم إسرائيل للمنازل والمباني السكنية في مخيم “نور شمس” شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة، وإجبار الفلسطينيين على النزوح بقوة السلاح “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وإمعانا في ارتكاب جرائم حرب أمام سمع وبصر العالم”.

كما اعتبرت حماس العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة و”إرهابه الممنهج ضد الفلسطينيين”، محاولات “يائسة وفاشلة في كي إرادة المقاومة”.

وصباح السبت، هدم الجيش الإسرائيلي جدران 11 منزلا بحي المنشية في مخيم نور شمس، حيث يواصل عمليته العسكرية منذ 21 يوما.

#حماس #غزة #الضفة الغربية

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