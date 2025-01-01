مفاوضات القاهرة فشلت ونتنياهو يبحث استئناف القتال.. إسرائيل ترفض وقف الحرب في غزة

يأتي ذلك عقب إعلان مصدر سياسي أن "فريق التفاوض الإسرائيلي سيعود، على أن تُستأنف المحادثات غدًا". ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن "حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في حين تحاول إسرائيل الحفاظ على وتيرة إطلاق سراح ثلاثة أسرى كل يوم سبت".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن "حماس تشترط تنفيذ المرحلة (ب) لضمان تمديد المرحلة (أ) من الاتفاق، وتسعى لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي". وأشارت مصادر مصرية إلى "جهود مكثفة تبذل للتوصل إلى تفاهمات خلال نهاية الأسبوع".

في المقابل، أكد مسؤولون إسرائيليون أن "إسرائيل لن تقبل بانسحاب كامل من قطاع غزة في هذه المرحلة"، مشيرين إلى أن "الوسطاء طلبوا مزيدًا من الوقت لحل الأزمة".

ومن المقرر أن يشارك في تقييم الوضع فريق التفاوض الإسرائيلي، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد، ورئيس الأركان الحالي والمقبل، إضافة إلى عدد من الوزراء.

في سياق متصل، طالبت لجنة أهالي الأسرى الإسرائيليين الحكومة بعدم وقف الصفقة، محذرة من أن "الوقت قد نفد لإنقاذ الأسرى". وأكدت العائلات في بيان لها أن "التأخير في تنفيذ الاتفاق يعني حكم الإعدام على الأسرى الأحياء وفقدان القدرة على استعادة جثث الأسرى القتلى".

كما دعت العائلات رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى "منح فريق التفاوض تفويضا كاملا للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى فورا دون تأخير"، محذرة من أن "استئناف القتال سيعرض حياة الأسرى للخطر".

وتسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة 42 يومًا، بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى دون الشروع في مفاوضات جديدة بشأن المرحلة الثانية، التي تشمل قضايا حساسة مثل إنهاء الحرب ومصير حكم حماس في غزة.

وبحسب مسؤولين مصريين، فإن المحادثات الجارية في القاهرة تشهد مشاركة ممثلين عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين مصريين كبار، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تتيح استمرار تنفيذ الاتفاق.

ورغم المساعي الإسرائيلية، أكد مسؤول كبير في حماس أن "فشل إسرائيل في تنفيذ المرحلة (ب) يمنع تمديد المرحلة (أ)"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لم تبدأ بعد". وشدد على أن "الوسطاء يتحملون مسؤولية الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق".