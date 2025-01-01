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السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الوحيدة لسلام دائم في الشرق الأوسط

السبت 01 مارس 2025 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الوحيدة لسلام دائم في الشرق الأوسط



القاهرة/سما/

أكدا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، ضرورة السرعة في بدء إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير أهالي القطاع.

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الوحيدة لسلام دائم في الشرق الأوسط
وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، اتصالا هاتفيا من كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول فيه تطورات الأوضاع الإقليمية، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي، إن السيسي، استعرض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهان والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.

وذكر المتحدث، أن السيسي وستارمر، أكدا ضرورة سرعة البدء في إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أهالي القطاع، لما سيترتب عن ذلك من استعادة الاستقرار الإقليمي. وشدد السيسي، في هذا السياق على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث أن الاتصال تناول الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والصومال، وسبل استعادة الاستقرار في تلك الدول وحماية سيادتها واستقلالها، والجهود المصرية في هذا الصدد.

ونوه بأن رئيس وزراء المملكة المتحدة حرص على التأكيد على تثمينه للدور المصري المحوري في المنطقة، مشيرا إلى حرص بلاده على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر في كل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الاتصال كذلك بحسب المتحدث، التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما.

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