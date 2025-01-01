مصر تؤكد دعم دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة

القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم مصر للسلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأراضي الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واستقبل عبد العاطي، اليوم السبت، رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، وبحثا آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في الضفة الغربية وغزة، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن عبد العاطى استعرض مستجدات الجهود المصرية الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كل بنوده خلال مراحله الثلاث.

وأشار إلى تناول اللقاء خطط إعادة إعمار قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم، بالإضافة إلى ترتيبات القمة العربية غير العادية المقرر عقدها يوم 4 مارس بالقاهرة،

وذكر المتحدث، أن عبد العاطي حرص على الاستماع لرؤية رئيس الوزراء الفلسطيني حول موضوعات إعادة الإعمار، بما في ذلك المخرجات المتوقعة للمؤتمر الذي من المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما عرض مصطفى، رؤى وتقديرات بشأن الأوضاع في الضفة الغربية في ظل العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على مدن ومخيمات الضفة.

وفي وقت سابق اليوم، استعرض مصطفى، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي ستعرض على القمة العربية.

وقال مدبولي، إن الحكومة المصرية أعدت خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار.

يذكر أن القاهرة تستضيف في 4 مارس الجاري، قمة عربية طارئة "لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية".

وأعلنت مصر الشهر الماضي، نيتها تقديم تصور لإعادة إعمار قطاع غزة، يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه "وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب" وذلك ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.