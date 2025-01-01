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"حماس": لا مفاوضات حالية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

السبت 01 مارس 2025 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": لا مفاوضات حالية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة



غزة/سما/

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم عدم وجود أي مفاوضات حالية بين الحركة وإسرائيل حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحمّل قاسم إسرائيل مسؤولية تعطيل بدء مفاوضات هذه المرحلة، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لاستعادة أسراه مع إبقاء خيار استئناف العدوان على القطاع مفتوحا.

وانتقد قاسم محاولات إسرائيل التهرب من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة، معتبرا أن تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها الحكومة الإسرائيلية أمر مرفوض تماما بالنسبة للحركة.

وأضاف أن إسرائيل تحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر عبر خلط الأوراق وتعقيد المشهد.

وأكد قاسم أن "حماس" تتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبته الواضحة بإنهاء العدوان، ورفع الحصار بشكل كامل، وضمان عدم فرض أي شروط مجحفة ضمن أي اتفاق مستقبلي.

وتنتهي اليوم السبت المرحلة الاولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يوما، وترغب إسرائيل في تمديد المرحلة الأولى، بينما تصر "حماس" على الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تعني فعليا نهاية الحرب.

وتهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك عودة جميع الرهائن المتبقين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وانسحاب جميع القوات الاسرائيلية من قطاع غزة.

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