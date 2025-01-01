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غوتيريش يطالب بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

السبت 01 مارس 2025 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يطالب بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة



غزة/سما/

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل وحركة "حماس" بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أهمية الأيام المقبلة.


وأعرب غوتيريش في مستهل حديثة عن أهمية الأيام القليلة القادمة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة واصفا إياه بأنه "هش".

وقبيل انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي بدأت في 19 يناير الماضي وتنتهي اليوم السبت، شدد غوتيريش على ضرورة استمرار الاتفاق وتنفيذ التزاماته، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن.

وأكد غوتيريش، في بيان صادر عن الأمم المتحدة، أن "الأيام المقبلة في غاية الأهمية"، داعيا الطرفين إلى بذل كافة الجهود الممكنة لتجنب انهيار هذا الاتفاق.

هذا وقال غوتيريش إنه سيشارك في قمة جامعة الدول العربية لبحث إعادة إعمار قطاع غزة في وقت تدرس فيه الدول العربية خطة لفترة ما بعد الحرب.

وقال غوتيريش إن غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، لا بد من التعامل معهما على أنهما كيان واحد وأن تديرهما حكومة فلسطينية.

وأشار إلى أن غزة لا بد أن تظل جزءا لا يتجزأ من "دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة، دون تقليص أراضيها أو نقل قسري لسكانها".

وأضاف أنه "سيوضح الأولويات خلال القمة العربية في الرابع من مارس آذار، بما في ذلك ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وضرورة وجود إطار سياسي واضح نحو إعادة إعمار قطاع غزة وضمان استقراره بشكل مستمر".

تأتي هذه الدعوة في ظل تزايد المخاوف من تجدد التصعيد في القطاع، حيث يُنظر إلى هذه المرحلة على أنها اختبار حاسم لمستقبل الهدنة واستدامتها.

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