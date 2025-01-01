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إسرائيل تُصادق غدًا على قانون خطير يُمهّد لإنشاء ما تُسمّى بـ”مدينة القدس الكبرى” ويفتح الطريق للسيطرة على باقي الضفة الغربية

السبت 01 مارس 2025 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تُصادق غدًا على قانون خطير يُمهّد لإنشاء ما تُسمّى بـ”مدينة القدس الكبرى” ويفتح الطريق للسيطرة على باقي الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

تصادق ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية غدا الأحد، على مشروع قانون تهويدي لضم المستوطنات في محيط القدس المحتلة بهدف إنشاء ما يُسمى بـ”مدينة القدس الكبرى”.
وسيضم الاحتلال مستوطنات أقيمت على أراضي الفلسطينيين، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، إلى حدود مدينة القدس المحتلة.
 وتقع المستوطنات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس ضمن مناطق مصنفة على أنها ضمن الضفة الغربية.
 ويفسح المشروع التهويدي الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة الغربية، وإنشاء مستوطنات في بلدات محيط القدس.

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ووزّعت قوات الاحتلال إخطارات هدم على جميع منازل قرية النعمان شمال شرق القدس المحتلة، البالغة 45 منزلاً، بالإضافة إلى مسجد القرية، بحجة البناء دون ترخيص.
 وقرية النعمان، هي قرية صغيرة تقع ضمن بلدية القدس، لكن الجدار الاستيطاني عزلها عن مدينتها الأم، ووضع حاجزاً عسكرياً على مدخلها، ليسلب المواطنين فيها حقهم في الحركة.
 وتهدف هذه الجريمة إلى تهجير أهالي القرية، وعددهم 150 نسمة، لضمها إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس. تم نسخ الرابط بنجاح نسخ الرابط

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