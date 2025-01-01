  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هدنة غزة تواجه عقبتي «الضمانات لنزع سلاح حماس» و«حق المقاومة»..

السبت 01 مارس 2025 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدنة غزة تواجه عقبتي «الضمانات لنزع سلاح حماس» و«حق المقاومة»..



القاهرة/سما/

تواجه المفاوضات المكثفة التي تجري في القاهرة لإنقاذ المرحلة الثانية من هدنة غزة المقرر أن تبدأ غداً، عقبتي «الضمانات» التي تطالب بها إسرائيل، و«حق المقاومة» الذي تطالب به «حماس».

وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس» تُصرّ على تنفيذ الاشتراطات المتفق عليها في الهدنة، وهي التزام إسرائيل بإعلان إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة، وهو ما ترفضه تل أبيب بحجة عدم وجود ضمانات لتسليم جميع الرهائن في حال انسحبت من القطاع وأعلنت نهاية الحرب.

وأضاف المصدر أن إسرائيل ترغب أيضاً في الحصول على ضمان بإنهاء الوجود المسلح لـ«حماس»، وهو ما ترفضه الحركة التي تتمسك بـ«حقّ المقاومة»، رغم التزامها عدم وجود دور لها في إدارة القطاع، وفق ما أبلغت به الوسطاء من قبل.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الأميركي بدا مؤيداً لفكرة الانتقال للمرحلة الثانية شكلياً، بمعنى تنفيذ طلبات إسرائيل بتسليم مزيد من الرهائن، مع عدم الانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية، لكن الوسطاء في مصر وقطر يرون أن ذلك «يحقق طلبات إسرائيل فقط»، وسط حديث عن إمكانية تمديد المرحلة الأولى المقرر أن تنتهي اليوم.

الأكثر قراءة اليوم

"مشادة تاريخية" بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض (شاهد)

الجيش الإسرائيلي: القسام نفذت واحدة من أكبر وأعقد خطط الخداع بالتاريخ العسكري في هجوم 7 أكتوبر

صفقة محتملة بين سموتريتش وترامب قد تؤدّي إلى اشتعال الضفّة كلّها

لابيد يجدد طرح خطته لتولي مصر حكم غزة مقابل شطب ديونها

نتنياهو يعقد مشاورات الليلة مع عودة فريق المفاوضات من القاهرة

تحليلات إسرائيلية: التحقيقات العسكرية بإخفاقات 7 أكتوبر "تروي سردية كاذبة"

مسؤول إسرائيلي بارز: احتمال استئناف الحرب بدعم أميركي وليس وسيلة تفاوضية

الأخبار الرئيسية

اجتماعٌ سريٌّ إسرائيليٌّ ناقش تقسيم سوريّة.. الكيان بدأ فعليًا بمخطط انشاء 3 دويلات علوية وكردية ودرزية ..

إسرائيل تقدم خطة للامم المتحدة للسيطرة الشاملة على غزة وإدارتها بدعم أميركي ..

قيادي فلسطيني يعلن فشل مفاوضات القاهرة في الانتقال للمرحلة الثانية من مفاوضات تهدئة غزة ويؤكد: لن نُسلم أي أسير

مسؤول إسرائيلي بارز: احتمال استئناف الحرب بدعم أميركي وليس وسيلة تفاوضية

لابيد يجدد طرح خطته لتولي مصر حكم غزة مقابل شطب ديونها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية