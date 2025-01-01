برنامج الأغذية العالمي يؤكد ضرورة استمرار وقف النار بغزة

روما/سما/

قال برنامج الأغذية العالمي، إن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يستمر، ولا يمكن التراجع عنه".

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، اليوم السبت، أنه "بعد 6 أسابيع من وقف إطلاق النار بغزة، تمكنت فرقنا من الوصول إلى مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع، من خلال استعادة نقاط توزيع الإمدادات، وإعادة فتح المخابز، وتوسيع المساعدات النقدية"، لافتا إلى أن مسار الوصول الإنساني الآمن والمستدام واضح.

وشدد برنامج "الأغذية العالمي"، على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بغزة، قائلا: "لا يمكن التراجع عنه".