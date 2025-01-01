  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

برنامج الأغذية العالمي يؤكد ضرورة استمرار وقف النار بغزة

السبت 01 مارس 2025 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي يؤكد ضرورة استمرار وقف النار بغزة



روما/سما/

قال برنامج الأغذية العالمي، إن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يستمر، ولا يمكن التراجع عنه".

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، اليوم السبت، أنه "بعد 6 أسابيع من وقف إطلاق النار بغزة، تمكنت فرقنا من الوصول إلى مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع، من خلال استعادة نقاط توزيع الإمدادات، وإعادة فتح المخابز، وتوسيع المساعدات النقدية"، لافتا إلى أن مسار الوصول الإنساني الآمن والمستدام واضح.

وشدد برنامج "الأغذية العالمي"، على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بغزة، قائلا: "لا يمكن التراجع عنه".

الأكثر قراءة اليوم

"مشادة تاريخية" بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض (شاهد)

الجيش الإسرائيلي: القسام نفذت واحدة من أكبر وأعقد خطط الخداع بالتاريخ العسكري في هجوم 7 أكتوبر

صفقة محتملة بين سموتريتش وترامب قد تؤدّي إلى اشتعال الضفّة كلّها

لابيد يجدد طرح خطته لتولي مصر حكم غزة مقابل شطب ديونها

نتنياهو يعقد مشاورات الليلة مع عودة فريق المفاوضات من القاهرة

تحليلات إسرائيلية: التحقيقات العسكرية بإخفاقات 7 أكتوبر "تروي سردية كاذبة"

مسؤول إسرائيلي بارز: احتمال استئناف الحرب بدعم أميركي وليس وسيلة تفاوضية

الأخبار الرئيسية

هدنة غزة تواجه عقبتي «الضمانات لنزع سلاح حماس» و«حق المقاومة»..

اجتماعٌ سريٌّ إسرائيليٌّ ناقش تقسيم سوريّة.. الكيان بدأ فعليًا بمخطط انشاء 3 دويلات علوية وكردية ودرزية ..

إسرائيل تقدم خطة للامم المتحدة للسيطرة الشاملة على غزة وإدارتها بدعم أميركي ..

قيادي فلسطيني يعلن فشل مفاوضات القاهرة في الانتقال للمرحلة الثانية من مفاوضات تهدئة غزة ويؤكد: لن نُسلم أي أسير

مسؤول إسرائيلي بارز: احتمال استئناف الحرب بدعم أميركي وليس وسيلة تفاوضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية