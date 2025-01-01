فندق " رويال إم أبوظبي " يطلق بوفيه الإفطار والسحور طيلة شهر رمضان

ابو ظبي/سما/

إفتتح فندق ومنتجعرويال إم أبوظبي - بإدارة جيوان, بوفيه الإفطار الرمضاني الشهيوسط أجواء شرقية ساحرة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة إفطار فريدة يومياً على إطلالة بحرية خلابة، تحت سماء أبوظبي المتلألئة بالنجوم.

ويقدّم الفندق بوفيهاً فاخراً على ضفاف البحر والمسابح المحيطة به , ويضم مجموعة متنوعة من الأطباق العربية والعالمية المحضّرة بعناية لتلبي جميع الأذواق، مع ركن خاص للحلويات الشرقية والمشروبات الرمضانية التقليدية. وتكتمل الأجواء الرمضانية مع عزف العود وأنغام الموسيقى الشرقية الحية التي تضفي لمسة من السحر والدفء على الأمسية الرمضانية من وقت الافطار حتى السحور .

ودعى السيد إلياس سعد، مدير فندق ومنتجع رويال إم أبوظبي من جيوان الضيوف والزوار لقضاء لحظات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء في هذا الشهر الكريم، والاستمتاع بإفطار او سحورفاخر في أجواء راقية تمزج بين الجمال الطبيعي والضيافة العربية الأصيلة.