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بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجلس ابو ظبي الرياضي:

"إرث" أبوظبي يستضيف بطولة زايد الرياضية للناشئين2025 خلال شهر رمضان

السبت 01 مارس 2025 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إرث" أبوظبي يستضيف بطولة زايد الرياضية للناشئين2025 خلال شهر رمضان



ابو ظبي/سما/

يستضيف "إرث" أبوظبي، غداً بطولة زايد الرياضية للناشئين 2025، التي تُعد رمزاً للتميّزالرياضي وتعزيز روح الوحدة بين الشباب خلال شهر رمضان الفضيل.

تُنظَّم البطولة بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجلسأبوظبي الرياضي، وستُقام من 2 إلى 16 مارس 2025، حيث ستجمعنخبة من المواهب الرياضية الصاعدة في الإمارات. 

تُعدّ بطولة زايد الرياضية تقليداً راسخاً في المشهد الرياضيالإماراتي، حيث تُخلِّد إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطانآل نهيان، مؤسس الدولة "رحمه الله" الذي آمن بقوة الرياضة فيتوحيد الشعوب. 

منذ انطلاقتها عام 1997، استقطبت البطولة 42,453 رياضياً،و69,620 زائراً، و716 فريقاً، وبلغ مجموع الجوائز المُقدّمة28,945,700 درهم إماراتي.

ستشهد نسخة هذا العام بطولة زايد الرياضية للناشئين 2025 في"إرث" أبوظبي منافسات حماسية في كرة القدم (تحت 10 وتحت 12 سنة)، الجوجيتسو، الشطرنج، الجمباز، والسباحة، بإجمالي جوائزيبلغ 104,600 درهم إماراتي. سيتمّ توزيع الجوائز على الفائزين كمايلي: 15,000 درهم لكل من بطولتي كرة القدم تحت 10 وتحت 12 سنة،18,000 درهم للسباحة، 20,000 درهم للشطرنج، 28,200 درهمللجوجيتسو، و8,400 درهم للجمباز. بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ تقديم12,000 درهم لأفضل نادٍ رياضي و3,000 درهم لأفضل مدرب فيالجوجيتسو. كما سيحصل جميع الفائزين على كؤوس البطولة،وسيتلقّى جميع المشاركين حزمة البطولة التي تتضمن قميصاً تذكارياًوميدالية مشاركة.

وفي هذا السياق، صرّح الفريق الركن (م ) محمد هلال الكعبي، رئيساللجنة المُنظّمة لبطولة زايد الرياضية، "إرث" أبوظبي، قائلاً: "هذهالبطولة ليست مجرد منافسة، بل هي احتفاء بروح الفريق والتفانيوالقيم التي غرسها الشيخ زايد رحمه الله وطيب ثراه . نتطلّع إلىاستقبال المواهب الشابة وعائلاتهم في تجربة رياضية لا تُنسى."

ستكون بطولة زايد الرياضية للناشئين 2025 فرصة مثالية لتعزيزالروابط الأسرية والمجتمعية، حيث ستُضفي أجواءً مُلهمة من التحدّيالودي والشغف المشترك بالرياضة.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم: 5229 497 02

أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: etizan@erth.ae

نبذة عن فندق "إرث" أبوظبي

يُعدّ فندق إرث أبوظبي، وجهة فاخرة للضيافة والترفيه في أبوظبي، حيثيجمع بين التراث الإماراتي التقليدي والتصميم الحديث. ويُقدّم مجموعة واسعة من وسائل الراحة، بما في ذلك أماكن الإقامة الفاخرة، وخياراتتناول الطعام ذات المستوى العالمي، ومرافق الترفيه الشاملة. ويتميزالفندق بمرافقه الرياضية، وأماكن الفعاليات، والمناظر الطبيعيةالخصبة، مما يجعله الخيار المُفضّل لكلٍّ من السياح والمقيمين. ويُركّز فندق إرث أبوظبي على الصحة والرفاهية والتواصل الثقافي، وغالباً مايستضيف فعاليات ومعارض تحتفي بتاريخ وقيم دولة الإمارات، تجذبالمسافرين بغرض الترفيه والأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.erth.ae

أو التواصل مع:

الينا ابراموفيش

مدير إدارة التسويق

هاتف: 5788 497 2 971+

موبايل: 0144 165 58 971+

بريد إلكتروني: aabramovich@erth.ae

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