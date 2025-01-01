بلومبيرغ: ترامب قرر بيع أوكرانيا واللقاء كان كمينا لـ"زيلينسكي" …

وكالات - سما-

ركزت صحف عالمية اهتمامها على المشادة الكلامية التي حدثت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي داخل المكتب البيضاوي، وسط حديث عن خطوات انتقامية يدرسها ترامب.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مستشار في إدارة ترامب أن "الولايات المتحدة قد تزيد من ضغوطها على كييف، مع تجنب التعامل مع زيلينسكي".

كما نقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين وصفَهم للقاء بين الرئيسين بـ"كارثة المكتب البيضاوي" واعتبروا أنها كانت كمينا وأن أوروبا ستحاول لملمة شتاتها.

كما يرى المسؤولون الأوربيون أن الرئيس الأميركي قد اتخذ قراره في بيع أوكرانيا.

وشهد لقاء ترامب زيلينسكي، في البيت الأبيض، مساء الجمعة، أجواءً متوترة، حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.