الفنّان البريطانيّ روجر ووترز: إسرائيل تُشبِه ألمانيا النازيّة وتُبيد الشعب الفلسطينيّ بدعمٍ وتمويلٍ من الإمبراطوريّة الغربيّة..

لندن /وكالات/

قضت محكمة في بريطانيا بإدانة المطرب الإنجليزيّ المناصر للقضية الفلسطينيّة، روجر ووترز، بتهمة التشهير، بعد أنْ قدّم مخرج الفيلم الوثائقيّ (الجانب الغامض لروجر ووترز)، جون وينير، دعوى قضائيّة ضدّه، عقب تصريحات أدلى بها ضدّ المخرج وصفه بالكذّاب والمُحتال والبوق الصهيونيّ، كما قال ووترز عن المخرج في مقابلةٍ مع فضائية (الجزيرة) إنّه يقوم بتشجيع قتل الفلسطينيين.

ولم تُخفِ وسائل الإعلام العبريّة فرحتها، لا بلْ انتشائها من قرار المحكمة العليا في المملكة المُتحدّة، والتي أكّدت أنّ أقوال ووترز لا يُمكن أنْ تدخل في إطار حريّة التعبير عن الرأي، لأنّه عمليًا أدلى بهذه الأقوال وكأنّها حقائق، على حدّ تعبير القاضية، وفق ما نقلت عنها القناة الـ 12 بالتلفزيون الإسرائيليّ.

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ولفتت وسائل الإعلام العبريّة إلى أنّ ووتز يُهاجم إسرائيل بصورةٍ حادّةٍ ودون توقّفٍ، كما أنّه يُلقي التهم على الجيش الإسرائيليّ، بيد أنّه ينفي أنّه يفعل ذلك من منطلقات معاداة الساميّة.

وشدّدّ الإعلام العبريّ على أنّه في مقابلةٍ أدلى بها مؤخرًا لصحيفةٍ ألمانيّةٍ سُئل إذا ما زال يؤمن بما قاله بالماضي إنّ دولة إسرائيل تُشبه ألمانيا النازيّة، وردّ فورًا بكلمة نعم، وأضاف: إسرائيل تقوم بإبادة شعبٍ، تمامًا مثلما فعلت بريطانيا الكبرى في فترة استعمارها، على حدّ تعبيره.

وكان ووترز مؤسس فرقة “بينك فلويد”، قد دعا إلى “إنقاذ الكوكب” من خلال تطبيق كافة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على خلفية الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أرفق ووترز رابطا لمقاله على موقع (Substack) ومقطع فيديو مع الإعلان عنه، يبدأ ووترز المقال باتهام إسرائيل بارتكاب “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للسكان الأصليين في فلسطين” بدعم وتمويل “من الإمبراطورية الغربيّة”، مشيرًا إلى آثار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على العالم.

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واتهم ووترز زعماء الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعدم الالتزام به، ووصف التوقيع على الوثيقة في عام 1948 بأنّه محاولة للتقدم و”تعبير عن الرغبة العالمية في جعل العالم مكانا أفضل”.

وأضاف: “إذا فعلنا.. طالبنا بتنفيذ المواد الثلاثين من إعلان باريس 1948 (إعلان حقوق الإنسان) بما يتوافق مع القانون الدولي، فيمكننا إنقاذ كوكبنا الثمين وكل أشكال الحياة عليه، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية، من الانقراض”.

ويتهم مؤسس فرقة (بينك فلويد) الزعماء العنصريين البيض بدفع الكوكب إلى الهاوية، وسمى ووترز رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كواحد من هؤلاء القادة.

وتابع: “كوكب الأرض يتم دفعه بلا هوادة من قبل الزعماء العنصريين البيض البغيضين، بشكلٍ رئيسيٍّ، ولكن لسوء الحظ ليس حصريًا، الأمريكيون والإسرائيليون (كير ستارمر، أقصد أنت).. أقرب من أيّ وقتٍ مضى إلى السقوط النهائي في الهاوية”.

وكان ووترز قد عبّر عن غضبه لما يحدث في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيليّ في فيديو على صفحته الشخصية على موقع الصور (إنستغرام) الذي علق عليه قائلاً: “أنت لست وحدك”، وقام بوضع علم فلسطين بجانب جملته.

وقال ووترز في الفيديو: “شاهدت فيديو للشاب وهو يحترق داخل خيمة، خارج مستشفى الأقصى في شمال غزة، إسرائيل دولة إبادة مقززة، أكثر ممّا يمكن تصوره، لو أنّك لاعب كرة قدم وتلعب في دوري الأمم الأوروبية، ودخلت إلى الملعب برفقة أيّ شخصٍ من إسرائيل بما في ذلك فريقها الوطنيّ بأكمله، فأنت شريك في قتل هذا الشاب الذي احترق داخل خيمته، خارج مستشفى الأقصى في شمال غزة”.

وتابع ووترز في الفيديو قائلاً: “أحلم بمستقبل يتمتع فيه جميع إخواني وأخواتي في كلّ أنحاء العالم بداية من فلسطين بحقوق إنسانية متساوية، بغضّ النظر عن عرقهم أوْ دينهم أوْ جنسيتهم، أحلم بالسلام في الشرق الأوسط، أحلم بدولةٍ ديمقراطيّةٍ واحدةٍ من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، وجميع مَنْ فيها أحرار ولهم حقوق متساوية، هذا هو المستقبل الوحيد الممكن للبشرية، لا مزيد من الشبان المحترقين خارج المستشفيات، سنتخلص من العنف وهاريس وترامب وستارمر، ونستبدلهم برجال ونساء عقلاء إلى أنْ تفيض أروقة السلطة بالحب والاهتمام، لكلّ إخواننا وأخواتنا”، على حدّ تعبيره.

وكان ووترز نشر مقالاً في صحيفة الغارديان، عبَّر فيه عن دعمه للفلسطينيين ورفضه سياسة الفصل العنصريّ التي تنتهجها إسرائيل، وعلى الرغم من ملاحقته من قبل المجموعات المؤيّدة للصهاينة، يُواصِل ووترز رفع لواء حريّة الأرض والإنسان، وتحديدًا في فلسطين.