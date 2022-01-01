روسيا: ترامب تحلى بـ”ضبط النفس” وامتناعه عن ضرب “الحثالة” زيلينسكي خلال المشادة الكلامية كان “معجزة”

واشنطن / وكالات /

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحلى ب”ضبط النفس” بعدم ضرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض.

وكتبت على موقع تلغرام “أعتقد أن أكبر كذبة لزيلينسكي من بين كل أكاذيبه كانت تأكيده في البيت الأبيض على أن نظام كييف في عام 2022 كان وحيدا، من دون دعم”.

وأشارت “امتناع ترامب وفانس عن ضرب هذه الحثالة معجزة في ضبط النفس”.

ووصف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأحد المفاوضين الروس في المحادثات الروسية الأميركية التي عقدت في 18 شباط/فبراير في السعودية، في منشور على منصة إكس المشادة بأنها “تاريخية”.

بدوره قال الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف وهو المسؤول الثاني حاليا في مجلس الأمن الروسي، إنه “للمرة الأولى، قال ترامب الحقيقة للمهرج مدمن الكوكايين”.

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واتهم الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني الذي جاء لطلب الدعم من واشنطن بعد ثلاث سنوات من بدء الحرب ضد روسيا، بأنه “أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضوي”.

وفي مشهد شديد التوتر استمر عدة دقائق وشارك فيه أيضا نائب الرئيس جاي دي فانس، رفع الزعماء الثلاثة أصواتهم وقاطعوا بعضهم البعض مرات.