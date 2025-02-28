  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي فلسطيني يعلن فشل مفاوضات القاهرة في الانتقال للمرحلة الثانية من مفاوضات تهدئة غزة ويؤكد: لن نُسلم أي أسير

السبت 01 مارس 2025 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فلسطيني يعلن فشل مفاوضات القاهرة في الانتقال للمرحلة الثانية من مفاوضات تهدئة غزة ويؤكد: لن نُسلم أي أسير



القاهرة/سما/

أكد قيادي فلسطيني أنّ “مفاوضات القاهرة فشلت في تمهيد الطريق للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية”، مضيفاً أنّ “الوسطاء لم ينجحوا في اقناع إسرائيل بالانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية”.
وشدد على أنّ المقاومة لن تسلم أي أسير إلّا ضمن رزمة اتفاق كاملة، مؤكداً رفض أسلوب الابتزاز الإسرائيلي.
وأوضح القيادي الفلسطيني، وفق “الميادين”، أنّ “إسرائيل هي من خرق الاتفاق عبر مماطلتها في الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية”، مشيراً إلى أنّ “الاحتلال الإسرائيلي يلعب على وتر تمديد المرحلة الأولى، واستعادة  الأسرى الإسرائيليين بالتدريج”.
ولفت القيادي الفلسطيني إلى أنّ “الوسطاء يقولون إن المستوى السياسي الإسرائيلي يضغط لتمديد المرحلة الأولى، بشرط إطلاق حماس عدداً من الأسرى”.
وأمس الخميس، أعلنت الهيئة العامّة للاستعلامات المصرية وصول وفدين من إسرائيل وقطر إلى العاصمة القاهرة، من أجل استكمال المفاوضات المتعلّقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة ممثّلين عن الجانب الأميركي.

 

وفي وقت سابق، شددت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، في بيان، على أنّه “تمّ قطع الطريق أمام مبرّرات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية”.
وأضافت حماس أنّ محاولات حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، للتراجع وعرقلة الاتفاق لن تؤدي إلّا إلى “زيادة معاناة الأسرى وعائلاتهم”.
وأكّدت الحركة أنّ السبيل الوحيد إلى الإفراج عن أسرى الاحتلال في القطاع هو “التفاوض والتزام الاتفاق”.

الأكثر قراءة اليوم

"مشادة تاريخية" بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض (شاهد)

الجيش الإسرائيلي: القسام نفذت واحدة من أكبر وأعقد خطط الخداع بالتاريخ العسكري في هجوم 7 أكتوبر

صفقة محتملة بين سموتريتش وترامب قد تؤدّي إلى اشتعال الضفّة كلّها

لابيد يجدد طرح خطته لتولي مصر حكم غزة مقابل شطب ديونها

نتنياهو يعقد مشاورات الليلة مع عودة فريق المفاوضات من القاهرة

قناة عبرية: الوفد "الإسرائيلي" المفاوض يحصل على صلاحيات لتمديد الصفقة دون انهاء الحرب على غزة ..

تحليلات إسرائيلية: التحقيقات العسكرية بإخفاقات 7 أكتوبر "تروي سردية كاذبة"

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تقدم خطة للامم المتحدة للسيطرة الشاملة على غزة وإدارتها بدعم أميركي ..

مسؤول إسرائيلي بارز: احتمال استئناف الحرب بدعم أميركي وليس وسيلة تفاوضية

لابيد يجدد طرح خطته لتولي مصر حكم غزة مقابل شطب ديونها

20250228113309

"إسرائيل" تضغط على واشنطن لإبقاء سورية ضعيفة وبلا قوة مركزية

photo_2025-02-28_23-37-02

مصادر إسرائيلية تكشف ما حدث في مباحثات القاهرة.. "غير جيدة ولا تقدم"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية