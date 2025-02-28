أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتها.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* الحياة الجديدة:
- الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان
- الاحتلال يواصل عمليات التهجير القسري في نور شمس ويغلق طرقات في مخيم جنين
- شهيد وإصابتان بقصف ورصاص الاحتلال في رفح وغزة
- فلسطين تسلم مرافعتها لـ "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل بوجود أنشطة الأم المتحدة والمنظمات الدولية
- الشيخ يبحث مع وزير الخارجية السعودي التحضيرات للقمة العربية الطارئة في القاهرة
- غوتيريش: الفلسطينيون يستحقون الاستقرار الدائم والسلام العادل والمبدئي
- مواجهة كلامية غير مسبوقة بين زيلينسكي وترامب
- وزير خارجية مالطا: غزة أرض فلسطينية ويجب أن تكون للفلسطينيين
* الأيام:
- جيش الاحتلال يعزز قواته ويواصل التدمير في مخيمات جنين وطولكرم
- إقرار صفقات ذخائر أميركية لإسرائيل بنحو 2.7 مليار دولار
- مشادة ساخنة بين ترامب وزيلينسكي تفجر قمة البيت الأبيض
- إعلام عبري: محادثات القاهرة لم تكن جيدة ونتنياهو يبحث استئناف الحرب
- الأمم المتحدة: الوضع في الضفة وصل لمرحلة الطوارئ
- المستعمرون يشنون سلسلة اعتداءات وإصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام
- شهيد بغارة من مسيرة على رفح وانتشال المزيد من الجثامين المتحللة
- الاحتلال يخطر عائلات بإخلاء مساكنها قرب قرية رنتيس لصالح بؤرة استعمارية
- فلسطين تسلم مرافعتها لـ "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل بوجود وأنشطة الأم المتحدة
* القدس:
- الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان
- الأمم المتحدة: الوضع في الضفة خطير جدا ووصل مرحلة الطوارئ
- تعزيزات وتواصل الاعتداءات على المخيمات
- شهيد وجريحان برصاص الاحتلال
- مشادة حادة بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض
- محادثات القاهرة فشلت ونتنياهو يبحث استئناف الحرب
- ألمانيا تدعو اسرائيل لحماية المدنيين في الضفة