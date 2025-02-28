رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتها.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* الحياة الجديدة:

- الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

- الاحتلال يواصل عمليات التهجير القسري في نور شمس ويغلق طرقات في مخيم جنين

- شهيد وإصابتان بقصف ورصاص الاحتلال في رفح وغزة

- فلسطين تسلم مرافعتها لـ "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل بوجود أنشطة الأم المتحدة والمنظمات الدولية

- الشيخ يبحث مع وزير الخارجية السعودي التحضيرات للقمة العربية الطارئة في القاهرة

- غوتيريش: الفلسطينيون يستحقون الاستقرار الدائم والسلام العادل والمبدئي

- مواجهة كلامية غير مسبوقة بين زيلينسكي وترامب

- وزير خارجية مالطا: غزة أرض فلسطينية ويجب أن تكون للفلسطينيين

* الأيام:

- جيش الاحتلال يعزز قواته ويواصل التدمير في مخيمات جنين وطولكرم

- إقرار صفقات ذخائر أميركية لإسرائيل بنحو 2.7 مليار دولار

- مشادة ساخنة بين ترامب وزيلينسكي تفجر قمة البيت الأبيض

- إعلام عبري: محادثات القاهرة لم تكن جيدة ونتنياهو يبحث استئناف الحرب

- الأمم المتحدة: الوضع في الضفة وصل لمرحلة الطوارئ

- المستعمرون يشنون سلسلة اعتداءات وإصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام

- شهيد بغارة من مسيرة على رفح وانتشال المزيد من الجثامين المتحللة

- الاحتلال يخطر عائلات بإخلاء مساكنها قرب قرية رنتيس لصالح بؤرة استعمارية

- فلسطين تسلم مرافعتها لـ "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل بوجود وأنشطة الأم المتحدة

* القدس:

- الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

- الأمم المتحدة: الوضع في الضفة خطير جدا ووصل مرحلة الطوارئ

- تعزيزات وتواصل الاعتداءات على المخيمات

- شهيد وجريحان برصاص الاحتلال

- مشادة حادة بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض

- محادثات القاهرة فشلت ونتنياهو يبحث استئناف الحرب

- ألمانيا تدعو اسرائيل لحماية المدنيين في الضفة