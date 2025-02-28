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بعد دعوة اوجلان..حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم

السبت 01 مارس 2025 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد دعوة اوجلان..حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم



انقرة/سما/

أعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم السبت تلبية لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان الذي طالب الحزب مؤخرا بإلقاء سلاحه، وحل نفسه.

ونقلت قناة "خبر" التركية عن بيان صادر عن اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني: "نحن نتفق مع محتوى دعوة أوجلان ونعلن أننا سنلتزم بمطالبه وننفذها من جانبنا. ونعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم السبت".

ونشر ممثلو حزب مؤيد للأكراد في تركيا الخميس الماضي نداء زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إلى مسلحي الحزب حل أنفسهم وإلقاء سلاحهم.

وأعلنت الجماعات المسلحة الكردية حينها أنها مستعدة لإلقاء السلاح إذا سُمح لها بممارسة الأنشطة السياسية في تركيا.

وتتوقع الحكومة التركية أن يستغرق حل حزب العمال الكردستاني ما بين شهرين وثلاثة أشهر، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن تورك".

بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعقيبا على دعوة أوجلان أمس الجمعة، إن البلاد "فتحت صفحة جديدة" بدون الإرهاب وسط دعوات لحل حزب العمال الكردستاني.

وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 وتجدد عام 2015.

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