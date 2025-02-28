طقس فلسطين : أجواء ماطرة اليوم وارتفاع الحرارة الأحد والاثنين

رام الله/سما/

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية، خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية، خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الثلاثاء المقبل غائما جزئيا الى غائم، ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.