مسؤول إسرائيلي بارز: احتمال استئناف الحرب بدعم أميركي وليس وسيلة تفاوضية

القدس المحتلة/سما/

صرّح مسؤول سياسي إسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن "احتمال العودة إلى الحرب ليس خطوة تهدف إلى التفاوض".

وأشار في تصريحات لموقع "i24 News" الإخباري الإسرائيلي، إلى "وجود تفاهمات مع الجانب الأمريكي، الذي سيدعم هذه الخطوات إذا قررت إسرائيل استئناف العمليات العسكرية".

ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، اجتماعا أمنيا، بعد أن صرح مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلبة، إنه "من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الإسرائيلي من القاهرة الليلة".

وقال المسؤول إن "المحادثات ستستمر السبت"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".