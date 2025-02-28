الرباط: وقفة تضامنية رفضا لمخططات تهجير الفلسطينيين من غزة (فيديو)

الرباط/سما/

شهدت العاصمة المغربية الرباط، الجمعة، وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية، ورفضا لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والاستيلاء عليه.

ونظمت الوقفة “مجموعة العمل من أجل فلسطين” (غير حكومية)، حيث رفع عشرات المشاركين صور المسجد الأقصى وأعلام فلسطين، مرددين شعارات داعمة للفصائل الفلسطينية، وأخرى منددة بالدعم الغربي المتواصل لإسرائيل.

وجاءت الوقفة تحت شعار: “طوفان الأسرى الأحرار .. طوفان عهد ووفاء للشهداء الأبرار”، حيث تجمع المحتجون أمام مبنى البرلمان المغربي، مستنكرين محاولات التهجير القسري بدعم أمريكي، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية.

ورفع المحتجون لافتات من بينها: “التطبيع جريمة وخيانة”، و”ضد حرب الإبادة الجماعية”، كما هتفوا: “عاشت المقاومة، عاشت فلسطين” و “من الرباط لغزة، مقاومة وعزة”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.