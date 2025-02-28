"إسرائيل" تضغط على واشنطن لإبقاء سورية ضعيفة وبلا قوة مركزية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت 4 مصادر مطلعة، أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة الأميركية لإبقاء سورية ضعيفة وبلا قوة مركزية من خلال السماح لروسيا بالاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين هناك لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في البلاد.

وأضافت المصادر أن العلاقات التركية المتوترة في الغالب مع إسرائيل، تعرضت لضغوط شديدة خلال الحرب على غزة، وأن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن بأن السلطات الجديدة في سورية تشكل تهديدا لحدود إسرائيل.

وتشير هذه الضغوط إلى حملة إسرائيلية منسقة للتأثير على السياسة الأميركية في منعطف حرج بالنسبة لسورية، حيث يحاول المسؤولون الجدد الذين أطاحوا ببشار الأسد توطيد الاستقرار وحمل واشنطن على رفع العقوبات.

وذكرت ثلاثة مصادر أميركية وشخص آخر مطلع على الاتصالات أن إسرائيل نقلت وجهات نظرها إلى كبار المسؤولين الأميركيين خلال اجتماعات في واشنطن في شباط/ فبراير، واجتماعات لاحقة في إسرائيل مع ممثلين في الكونغرس الأميركي.

وقال اثنان من المصادر إن وثيقة إسرائيلية تتضمن البنود الرئيسة جرى توزيعها أيضا على مسؤولين أميركيين كبار.

وقال آرون لوند، وهو زميل في مؤسسة "سينشري إنترناشونال" البحثية ومقرها الولايات المتحدة "الخوف الأكبر لدى إسرائيل هو أن تتدخل تركيا لحماية الإدارة الجديدة في سورية، فيما قد يفضي إلى تحولها لمعقل لحماس وغيرها من الحركات المسلحة".

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ولا مجلس الأمن القومي الأميركي ولا مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ولا وزارة الخارجية السورية أو التركية على طلبات للتعليق بعد.

وقالت المصادر إنه لم يتضح حتى الآن مدى قبول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمقترحات إسرائيل.

ولم تتطرق الإدارة الأميركية الجديدة كثيرا إلى الشأن السوري، مما تسبب في حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل العقوبات المفروضة على دمشق ووضع القوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق البلاد.

وقال لوند إن إسرائيل لديها فرصة جيدة للتأثير على الولايات المتحدة، ووصف الإدارة الأميركية الجديدة بأنها مؤيدة لإسرائيل بقوة.

وأضاف "سورية ليست ضمن أولويات ترامب حاليا. لها أولوية منخفضة وهناك فراغ في السياسات يتعين ملؤه".