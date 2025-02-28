الحوثي: "إسرائيل" ستكون تحت النار في حال استئناف حربها على غزة

صنعاء/سما/

توعد زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، الجمعة تل أبيب بأنها ستكون "تحت النار" في حال استئناف حربها على قطاع غزة.

وقال الحوثي "نؤكد ثبات موقفنا والتزامنا الديني والإنساني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإخوتنا في الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وأضاف "نراقب محاولات إسرائيل التهرب من وقف إطلاق النار في غزة والالتفاف على استحقاقات المرحلة الثانية".

وشدد الحوثي على أن "عودة الحرب على غزة سيصاحبها عودة كل كيان العدو (إسرائيل)، وفي مقدمته يافا المحتلة المسماة تل أبيب تحت النار".

وهدد بعودة "التدخل العسكري في مختلف المسارات".

و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية على يد إسرائيل، هاجم الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما هاجموا أهدافا في إسرائيل.