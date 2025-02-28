الاحتلال يسحل شابا مصابا في دورا الخليل قبل اعتقاله (شاهد)

الخليل/سما/

قالت مصادر فلسطينية إن شابا أصيب مساء الجمعة، برصاص جيش الاحتلال، فيما اعتقل آخر، بعد التنكيل به خلال اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



وتداولت حسابات فلسطينية، لقطات تظهر قيام جيش الاحتلال، بسحل شاب مصاب، والتنكيل به، وسط الطريق، قبل أن يقوموا باعتقاله.



وأفاد إسعاف بلدية دورا بإصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم عقب اقتحام المدينة، وإطلاق النار وقنابل الغاز والصوت وسط المدينة.



ودفع الاحتلال صباح اليوم، بآليات مدرعة باتجاه مدينة جنين بالضفة الغربية، وسط مواصلة عمليات التجريف والهدم لمنازل السكان، وتدمير البنية التحتية.



وتشهد مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة انتهاكات واعتداءات من قبل الاحتلال، مع تشديد الحصار على مخيمات طولكرم ونور شمس، وسط عمليات تهجير للسكان تحت تهديد السلاح.

