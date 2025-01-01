نتنياهو يعقد مشاورات الليلة مع عودة فريق المفاوضات من القاهرة

القدس المحتلة/سما/

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشاورات هاتفية في وقت متأخر من ليل الجمعة – السبت بشأن مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى، وذلك مع عودة فريق المفاوضات من العاصمة المصرية القاهرة.

ويشارك في المشاورات وزير الخارجية، غدعون ساعر، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعضو الكنيست أرييه درعي، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية وفريق المفاوضات.

وأعلن مسؤول إسرائيلي رفيع مساء الجمعة، عن عودة فريق المفاوضات من القاهرة الليلة، على أن تتواصل المفاوضات في القاهرة السبت.

وذكر مسؤولان إسرائيليان مطلعان على المفاوضات بالقاهرة، أن "المحادثات لم تكن جيدة ولم يطرأ أي تقدم. الوسطاء طلبوا منا وقتا لحل الأزمة في الأيام القريبة"؛ وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.

وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي، فإن نتنياهو سيبحث خلال المشاورات خيارات عسكرية في حال انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار في مطلع الأسبوع.

ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "سبب عودة فريق المفاوضات من القاهرة هو رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وفقا للمقترح الحالي" الذي ينص على تبادل أسرى بين الجانبين.

وأشار إلى أن "الوسطاء يواصلون محاولات التوصل إلى اتفاق حتى نهاية الأسبوع".

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين في وقت سابق الجمعة، قولهما إن "الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة 42 يوما إضافيا".

ومن جانبها، شددت حركة حماس في بيان رسمي أصدرته الجمعة على التزامها بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع انتهاء المرحلة الأولى منه مساء السبت، ودعت الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل للدخول فورا في المرحلة الثانية منه.