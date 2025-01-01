  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مفتي فلسطين: غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

الجمعة 28 فبراير 2025 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي فلسطين: غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك



غزة/سما/

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي في بيان، إنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء في المسجد الأقصى المبارك، لمتابعة تحري هلال شهر رمضان، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناساً بتقديرات الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها، لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه، يكون يوم غد السبت الأول من شهر آذار/ مارس لعام 2025 هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام، 1446 للهجرة.

وهنأ المفتي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا الشهر الفضيل، كما هنأ القيادة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين محمود عباس بحلول هذا الشهر المبارك، سائلا الله تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة ومغفرة، وأن يتقبل شهداءنا في عليين، وأن ييسر الفرج القريب لأسرانا البواسل، وأن يحمي قدسنا وأقصانا من عبث العابثين

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: حلول جيدة جداً قادمة في غزة

تصريحات أبو مرزوق: الواقعية السياسية وفقه التخذيل.. د. أحمد يوسف

نتائج تحقيق الجيش الاسرائيلي في هجوم الـ 7 من اكتوبر..فشل كبير وحماس سيطرت على فرقة غزة خلال ساعات وخططت لتحرير فلسطين..

السيسي وميلوني يؤكدان على بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين

بحضور ممثلين عن الجانب الامريكي..وصول وفدي إسرائيل وقطر إلى مصر لاستكمال "اتفاق غزة"

قناة عبرية: الوفد "الإسرائيلي" المفاوض يحصل على صلاحيات لتمديد الصفقة دون انهاء الحرب على غزة ..

منذ وقف إطلاق النار..الأونروا : قدمنا مساعدات غذائية لأكثر من 2 مليون مواطن وخيام وملابس وفراش لأكثر من نصف مليون آخرين في غزة

الأخبار الرئيسية

67c0fabc423604319433939d

الجيش الإسرائيلي: القسام نفذت واحدة من أكبر وأعقد خطط الخداع بالتاريخ العسكري في هجوم 7 أكتوبر

3

قطر تؤكد وجوب السماح للأونروا بالعمل بإسرائيل والأراضي المحتلة

20250228034543

جنود إسرائيليون يطردون فلسطينيين من مساكنهم لصالح بؤرة استيطانية

67c164c142360474c67b0a11

غزة كما لم يرها ترامب.. فيديو جديد يعيد الواقع إلى نصابه

حماس تدعو للضغط على إسرائيل للانخراط فورا بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية