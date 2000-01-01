متى سيفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25؟

تبدو مسيرة ليفربول نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتمية الآن - بعد أن رفعوا رصيدهم في صدارة جدول الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه "ارسنال" ولكن للأخير مباراة أقل.

لم يسبق لأي فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، أن ابتعد بهذا الفارق في هذه المرحلة من الموسم ولم يفز باللقب.

لم يخسر الريدز سوى مرة واحدة فقط في الدوري طوال الموسم - وفازوا على نيوكاسل 2-0 يوم الأربعاء.

أضاع أرسنال صاحب المركز الثاني نقاطًا في كل من المباراتين الماضيتين - بما في ذلك تعادله السلبي مع نوتنجهام فورست.

يحتل نوتنجهام فورست المركز الثالث بفارق ست نقاط عن أرسنال، ويتأخر مانشستر سيتي - الذي فاز بالألقاب الأربعة الماضية - بنقطة أخرى.

لم يسبق لفريق واحد فقط أن ابتعد بفارق 13 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يفز باللقب - حيث فاز أرسنال باللقب على مانشستر يونايتد في موسم 1997-1998 - ولكن ذلك كان في وقت سابق من الموسم.

ما هي مواعيد المباريات الحاسمة يتطلع إليها الريدز؟

من العدل أن نقول إن نادي الأنفيلد هو البطل المرشح للفوز باللقب الآن - لذا فالمسألة مسألة متى وليس إذا.

تشير العديد من برامج المراهنات إلى احتمال فوز ليفربول باللقب بنسبة 98.7% (مع وجود أرسنال بنسبة 1.3%).

يبتعد ليفربول بفارق 13 نقطة عن أرسنال قبل 10 مباريات متبقية - على الرغم من أن المدفعجية لديهم 11 مباراة متبقية.

إذا حافظ الريدز على فارق الـ13 نقطة فإن ذلك سيمنحهم اللقب قبل أربع مباريات متبقية - في 26 أبريل أمام توتنهام.

ولكن إذا فاز المدفعجية في مباراتهم المتبقية - وتساوت نتائجهم الأخرى، فإن ليفربول سيحسم اللقب في نهاية الأسبوع التالي ضد تشيلسي.

إذا حدث ذلك، فإن أول مباراة لهم كأبطال ستكون مباراة على أرضهم ضد أرسنال، الذي قد ينتهي به الأمر إلى تقديم حرس الشرف لهم على أرض الملعب.

بسبب تقدم الفريق في دوري أبطال أوروبا ومشاركته في نهائي كأس كاراباو أمام نيوكاسل وفترة التوقف الدولي، لم يلعب ليفربول سوى مباراة واحدة في الدوري في شهر مارس.

أقرب وقت يمكن أن يفوز ليفربول حسابيًا باللقب سيكون في الأسبوع الأول من شهر أبريل.

إذا فاز الريدز بمبارياته الثلاث التالية وخسر أرسنال مبارياته الأربع التالية (مع خسارة الفرق التي تليه في الترتيب بضع نقاط أيضًا)، سينتهي الأمر في 5 أبريل.

مباريات ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز (التواريخ قابلة للتغيير)

8 مارس: ساوثهامبتون (على أرضهم)

2 أبريل: إيفرتون (على أرضهم)

5 أبريل: فولهام (خارج الأرض)

12 أبريل: وست هام (على أرضهم)

19 أبريل: ليستر (خارج الأرض)

26 أبريل: توتنهام (على أرضهم)

3 مايو: تشيلسي (خارج الأرض)

10 مايو: أرسنال (على أرضهم)

18 مايو: برايتون (خارج الأرض)

25 مايو: كريستال بالاس (على أرضهم)

هل يستطيع ليفربول تحطيم أي رقم قياسي؟

سيحتاج ليفربول إلى أن يسير كل شيء في صالحه لمعادلة رقمه القياسي في الفوز باللقب قبل سبع مباريات من نهاية موسم 2019-2020.

معادلة رقمي مانشستر يونايتد (2000-01) ومانشستر سيتي (2017-18) في خمس مباريات متبقية أكثر قابلية للتحقيق.

حققها يونايتد (1999-2000 و2012-13) وأرسنال (2003-2004) قبل أربع مباريات متبقية.

كان أقرب تاريخ تم فيه الفوز باللقب هو 14 أبريل 2001 عندما توج اليونايتد باللقب.

ولكي يتمكن ليفربول من تحطيم هذا الرقم القياسي سيحتاج إلى زيادة الفارق بينه وبين أرسنال بشكل كبير.

يعلم الريدز أنهم إذا فازوا باللقب، فسيكون ذلك في وقت مبكر من العام عن لقبهم الوحيد الآخر في الدوري الإنجليزي الممتاز - والذي جاء في 25 يونيو 2020 في موسم كوفيد-19.

سيتعين على فريق آرني سلوت توسيع الفارق في الصدارة بسبع نقاط لتسجيل أكبر فارق فوز في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنهى مانشستر سيتي موسم 2017-2018 بفارق 19 نقطة عن مانشستر يونايتد عندما فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 100 نقطة وهو رقم قياسي.

يمكن للريدز الحصول على 97 نقطة كحد أقصى.