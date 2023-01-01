استطلاع: 58% يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية بإخفاقات 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

أيدت أغلبية من الجمهور في إسرائيل، بنسبة 58%، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات السياسية والأمنية التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر 2023، وعدم الاكتفاء بالتحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي ونشرها، أمس، وفقا لاستطلاع صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

واعتبر 23% أن تشكيل "لجنة تحقيق سياسية" هو أمر معقول، بينما قال 6% إنه بالإمكان الاكتفاء بالتحقيقات العسكرية.

ويعتقد 35% أن اتفاق تبادل الأسرى سيستكمل حتى نهايته، فيما كانت هذه النسبة 22% في استطلاع الصحيفة في الأسبوع الماضي. وقال 39% إن الاتفاق لن يستكمل، وأفاد 26% بأنهم لا يعرفون كيف ستكون نتيجة الاتفاق.

وفيما يتعلق بمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رأى 40% أنه يجب الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه، بينما يعتقد 50% أنه يجب إلغاء المحاكمة أو تأجيلها إلى ما بعد انتهاء الحرب.

وفي حال جرت انتخابات عامة للكنيست الآن، فإن نتائجها ستكون كالتالي: الليكود 23 مقعدا، "المعسكر الوطني" 16، "يسرائيل بيتينو" 16، حزب الديمقراطيين 14، "ييش عتيد" 12، شاس 9، "عوتسما يهوديت" 9، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5، الصهيونية الدينية 4.

وبهذه النتائجة ستكون أحزاب الائتلاف ممثلة بـ52 مقعدا، والأحزاب الصهيونية في المعارضة بـ58 مقعدا، والأحزاب العربية بـ10 مقاعد.



وفي حال خاض الانتخابات حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت، فإن هذا الحزب سيحصل على 25 مقعدا، الليكود 20، "يسرائيل بيتينو" 10، حزب الديمقراطيين 10، "ييش عتيد 9، "المعسكر الوطني" 9، شاس 9، "عوتسما يهوديت" 8، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائدة الموحدة 4، الصهيونية الدينية 4.

في هذه الحالة، ستكون الأحزاب الصهيونية في المعارضة مع حزب بينيت ممثلة بـ63 مقعدا، وأحزاب الائتلاف بـ48 مقعدا، والأحزاب العربية بـ9 مقاعد.