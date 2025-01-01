  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

بتبرع من جاليتنا في أميركا: توزيع 4 آلاف طرد غذائي على العائلات المتضررة من عدوان الاحتلال

الجمعة 28 فبراير 2025 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتبرع من جاليتنا في أميركا: توزيع 4 آلاف طرد غذائي على العائلات المتضررة من عدوان الاحتلال



فيلادلفيا/سما/

وزعت وزارة الخارجية والمغتربين، وصندوق الإغاثة الفلسطيني لدعم صمود أبناء شعبنا، 4 آلاف طرد غذائي على العائلات المتضررة من العدوان الإسرائيلي في مختلف محافظات الضفة خاصة في الشمال، بتبرع من أبناء جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية خاصة مدينة فيلادلفيا.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، إن هدف التبرع هو دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث تم توزيع الطرود بواسطة الوزارة مع الجهات المختصة، ورغم الحواجز العسكرية والمعيقات الإسرائيلية تحديدا في المحافظات الشمالية ومخيماتها، على أن يتم توزيع 6 آلاف طرد آخر على جميع المحافظات.

وأشادت الوزارة بجهود الجالية الفلسطينية في أميركا، في جمع التبرعات المختلفة لمساعدة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، مثمنة مبادراتها التي تأتي ضمن تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين شعبنا في كافة أماكن تواجده.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: حلول جيدة جداً قادمة في غزة

تصريحات أبو مرزوق: الواقعية السياسية وفقه التخذيل.. د. أحمد يوسف

نتائج تحقيق الجيش الاسرائيلي في هجوم الـ 7 من اكتوبر..فشل كبير وحماس سيطرت على فرقة غزة خلال ساعات وخططت لتحرير فلسطين..

السيسي وميلوني يؤكدان على بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين

بحضور ممثلين عن الجانب الامريكي..وصول وفدي إسرائيل وقطر إلى مصر لاستكمال "اتفاق غزة"

قناة عبرية: الوفد "الإسرائيلي" المفاوض يحصل على صلاحيات لتمديد الصفقة دون انهاء الحرب على غزة ..

منذ وقف إطلاق النار..الأونروا : قدمنا مساعدات غذائية لأكثر من 2 مليون مواطن وخيام وملابس وفراش لأكثر من نصف مليون آخرين في غزة

الأخبار الرئيسية

67c0fabc423604319433939d

الجيش الإسرائيلي: القسام نفذت واحدة من أكبر وأعقد خطط الخداع بالتاريخ العسكري في هجوم 7 أكتوبر

3

قطر تؤكد وجوب السماح للأونروا بالعمل بإسرائيل والأراضي المحتلة

20250228034543

جنود إسرائيليون يطردون فلسطينيين من مساكنهم لصالح بؤرة استيطانية

67c164c142360474c67b0a11

غزة كما لم يرها ترامب.. فيديو جديد يعيد الواقع إلى نصابه

حماس تدعو للضغط على إسرائيل للانخراط فورا بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية