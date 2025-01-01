بتبرع من جاليتنا في أميركا: توزيع 4 آلاف طرد غذائي على العائلات المتضررة من عدوان الاحتلال

فيلادلفيا/سما/

وزعت وزارة الخارجية والمغتربين، وصندوق الإغاثة الفلسطيني لدعم صمود أبناء شعبنا، 4 آلاف طرد غذائي على العائلات المتضررة من العدوان الإسرائيلي في مختلف محافظات الضفة خاصة في الشمال، بتبرع من أبناء جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية خاصة مدينة فيلادلفيا.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، إن هدف التبرع هو دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث تم توزيع الطرود بواسطة الوزارة مع الجهات المختصة، ورغم الحواجز العسكرية والمعيقات الإسرائيلية تحديدا في المحافظات الشمالية ومخيماتها، على أن يتم توزيع 6 آلاف طرد آخر على جميع المحافظات.

وأشادت الوزارة بجهود الجالية الفلسطينية في أميركا، في جمع التبرعات المختلفة لمساعدة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، مثمنة مبادراتها التي تأتي ضمن تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين شعبنا في كافة أماكن تواجده.