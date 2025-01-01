وزير خارجية مالطا: غزة أرض فلسطينية وتنتمي للفلسطينيين

فاليتا/سما/

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والسياحة المالطي إيان بورج، أن غزة هي أرض فلسطينية، ويجب أن يكون للفلسطينيين الحق في تقرير مستقبلها.

جاء ذلك في تصريح، ردا على مقطع فيديو أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يُظهر فيه غزة كوجهة سياحية تضم ناطحات سحاب ومنتجعات شاطئية فاخرة، بالإضافة إلى تمثال ذهبي لترمب نفسه.

وأكد بورج، "أن غزة تنتمي إلى الفلسطينيين"، وأن السياسة الخارجية يجب أن تُناقش عبر القنوات الرسمية وليس عبر التصريحات العلنية، وأن غزة يجب أن تكون للفلسطينيين، ويعود لهم القرار في تنفيذ المشاريع المقترحة، مشددا على أهمية حل الدولتين لتحقيق السلام.

يُذكر أن مالطا تتبنى موقفا واضحا بشأن الشرق الأوسط، يدعم حل الدولتين ويؤكد على أهمية تحقيق السلام والأمن في المنطقة.