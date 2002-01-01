الجيش الإسرائيلي يقتحم حي المساكن الشعبية شرق نابلس

القدس المحتلة/سما/

اقتحم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، حي المساكن الشعبية بمحافظة نابلس، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على شمال الضفة الغربية منذ أكثر من شهر، وعشية حلول شهر رمضان.



ويحتفل المسلمون السبت بحلول أول أيام شهر الصيام مع تصعيد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية منذ 21 يناير الماضي، ضد مدن ومخيمات الفلسطينيين شمال الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، في إطار عملية أطلق عليها اسم "السور الحديدي".



وذكر شهود عيان لوكالة "الأناضول" أن الجيش الإسرائيلي "اقتحم حي المساكن الشعبية شرقي نابلس وحاصر بناية سكنية". وأوضح الشهود أن قوات الجيش الإسرائيلي دفعت أيضا بتعزيزات عسكرية إلى الحي.

ومنذ 39 يوما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال الضفة مستهدفا مدينة جنين ومخيمها، ويستهدف مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 33، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم الـ20.​​​​​​​

ومساء الأحد، اقتحمت دبابات إسرائيلية مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في تصعيد عسكري هو الأول من نوعه منذ عام 2002.

وفي مؤتمر صحفي مساء الأحد، خلال حفل تخريج ضباط في مدينة حولون قرب تل أبيب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الجيش سيواصل القتال" في الضفة الغربية.

وحذرت السلطات الفلسطينية من أن تلك العملية تأتي "في إطار مخطط حكومة نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين".