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مجدلاني: العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين محاولة لزعزعة النسيج الاجتماعي الفلسطيني

الجمعة 28 فبراير 2025 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين محاولة لزعزعة النسيج الاجتماعي الفلسطيني



رام الله/سما/

أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن العملية الإسرائيلية في مخيم جنين محاولة ممنهجة لتشويه سمعة سلطة الإدارة الفلسطينية، وزعزعة النسيج الاجتماعي هناك.


وأوضح مجدلاني أن العملية العسكرية الإسرائيلية، التي تشنها قوات الاحتلال في مدينة جنين وضواحيها، تأتي في إطار الجهود الإسرائيلية المستمرة لتقويض سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني وإضعاف الوحدة الفلسطينية.

وأضاف: "هذه العملية لا تحمل أي مبرر عسكري حقيقي، بل تهدف إلى تدمير البنية التحتية لمخيم جنين، وتعزيز الحصار الاقتصادي، وتفتيت التجمعات السكانية الفلسطينية".

وتابع قائلاً: "إن إسرائيل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني، في محاولة واضحة للقضاء على الوجود الفلسطيني في المنطقة".

وأردف: "كما أنهم يعملون على تقويض دور الإدارة الفلسطينية في توفير الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، مما يؤثر سلبًا على صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني".

وأشار مجدلاني إلى أن المخيمات الفلسطينية تُشكل امتدادا ثقافيا واجتماعيا للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن إسرائيل تحاول بكل الوسائل تدمير هذا الترابط الاجتماعي والثقافي.

وأكد أن الاحتلال يواصل جهوده لتفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني، مما يزيد من معاناة السكان.

وفي سياق متصل، نوّه مجدلاني إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل الترويج لفكرة تهجير الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة، مدعيا أنهم يشكلون تهديدا لأمن إسرائيل.

وقال: "هذه محاولة لتهرب إسرائيل من مسؤوليتها عن الدمار الذي سببته سياسات الاحتلال في غزة، والتي تحاول الآن إلقاء لومها على حركة حماس".

واختتم مجدلاني حديثه بالتعليق على موقف المجتمع الدولي، واصفا إياه بأنه "أكثر سوءا من موقف نتنياهو". وقال: "إن أوروبا والغرب يتجاهلان جرائم إسرائيل، ويظهران ولاء غير مبرر لها، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في فلسطين ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني".

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