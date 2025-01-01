بالتزامن مع تشييع شهداء "حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يجري عمليات تمشيط في جنوب لبنان

وتشيع بلدة عيترون اليوم 95 من أبنائها الذين قضوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث تم دفنهم كودائع خارج البلدة. كما تشيع بلدة عيتا الشعب 40 من أبنائها.

وبالتزامن مع ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة للأطراف الجنوبية لبلدة عيترون في جنوب لبنان.

يذكر أنه كان تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوما من الأراضي اللبنانية .

ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق بل قامت خلال الفترة التي بقيت فيها في جنوب لبنان بعمليات تفجير وتجريف ونسف. ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.