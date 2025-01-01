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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال منسق الأسلحة في "حزب الله"

الجمعة 28 فبراير 2025 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال منسق الأسلحة في "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال منسق الأسلحة في "حزب الله" اللبناني في غارة جوية استهدفت سيارة بمنطقة الهرمل بالبقاع شرقي لبنان أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "طائرة لسلاح الجو هاجمت يوم الأمس في منطقة الهرمل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو محمد مهدي علي شاهين، وهو من مخربي حزب الله الذي أشرف على صفقات إرهابية من شراء الوسائل القتالية على الحدود السورية اللبنانية منذ دخول التفاهمات بين إسرائيل ولبنان إلى حيز التنفيذ".


وأشار إلى أن "شاهين كان من أبرز المخربين المنتمين إلى الوحدة الجغرافية المسؤولة عن منطقة البقاع اللبناني في حزب الله والحريصة في الفترة الأخيرة على نقل الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان".

وأضاف: "في إطار منصبه تولى شاهين المسؤولية عن تنفيذ صفقات إرهابية من شراء الوسائل القتالية لصالح المنظمة الإرهابية وتنسيق وصول الشحنات مع توزيعها على الوحدات المختلفة بما يدعم استمرار عملية إعادة بناء قدرات حزب الله. هذا وعمل شاهين مع تجار أو مهربين مختلفين منتشرين على الحدود السورية اللبنانية ويتعاونون مع منظمة حزب الله الإرهابية. شكلت نشاطات شاهين تهديدا لدولة إسرائيل ومواطنيها وخرقا خطيرا للتفهمات بين إسرائيل ولبنان".

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