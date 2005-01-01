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بن غفير يجدد الدعوة لتهجير الفلسطينيين من غزة وللاستيطان فيها

الجمعة 28 فبراير 2025 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يجدد الدعوة لتهجير الفلسطينيين من غزة وللاستيطان فيها



القدس المحتلة/سما/

جدد زعيم حزب “القوة اليهودية” الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير دعوته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وللاستيطان اليهودي فيه.

وأعاد بن غفير إطلاق دعوته بمظاهرة لليمين الإسرائيلي بمدينة القدس الغربية، مساء الخميس، نظمت بهدف المطالبة باستئناف الحرب على قطاع غزة، واحتلاله وتهجير الفلسطينيين منه وإقامة مستوطنات.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة، عن بن غفير دعوته خلال المظاهرة إلى “إعادة استيطان اليهود في قطاع غزة”.

وقال بن غفير: “اليوم يعلم الجميع أنني كنت على حق فيما يتعلق بتشجيع الهجرة، واليوم يقول ذلك رئيس أقوى دولة في العالم”، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بدورها قالت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان خلال المظاهرة ذاتها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يعمل على الترويج لهجرة تاريخية من غزة مع الرئيس ترامب”.

وأضافت: “الحمد لله لدينا حكومة ملتزمة بذلك، الحل الوحيد لغزة هو الترحيل الكامل، سنعود إلى غوش قطيف” وهي مستوطنة إسرائيلية كانت في غزة قبل تفكيكها عام 2005.

وتابعت: “لا يوجد حل آخر، سوى السيادة (الضم) وتوارث الأرض، في غزة وجنين وطولكرم (مدن في شمالي الضفة الغربية المحتلة)”، وفق زعمها.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

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