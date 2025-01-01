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غزة كما لم يرها ترامب.. فيديو جديد يعيد الواقع إلى نصابه - سما الإخبارية

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غزة كما لم يرها ترامب.. فيديو جديد يعيد الواقع إلى نصابه

الجمعة 28 فبراير 2025 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة كما لم يرها ترامب.. فيديو جديد يعيد الواقع إلى نصابه



غزة/سما/

نشر نشطاء فلسطينيون فيديو باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يقدم صورة واقعية لقطاع غزة بعيدا عن أي تزييف أو تحريف.

 

وظهرت في الفيديو شوارع غزة مكتظة بالأطفال الذين يلعبون رغم الظروف الصعبة، والشيوخ الذين يحملون في وجوههم قصصا من الصمود والتحدي.

كما عرض الفيديو شاطئ غزة، حيث تنتشر قوارب الصيد البسيطة التي يعتمد عليها الصيادون في تحصيل رزقهم من البحر، بالإضافة إلى مشاهد لجرافات تعمل على رفع الركام وإعادة بناء ما دمرته الغارات الإسرائيلية خلال أكثر من 15 شهرا من الحرب.

وجاء هذا الفيديو كرد مباشر على فيديو سابق نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي استخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم صورة مُغايرة تماما لواقع غزة، محولا إياه إلى ما يشبه منتجعا فاخرا مليئا بالمسابح والمطاعم اللامعة.

وأثار فيديو ترامب موجة من السخرية والغضب، حيث اعتبره الكثيرون محاولة لتزييف الواقع وتجاهل المعاناة اليومية التي يعيشها سكان القطاع.

وعكس فيديو النشطاء الفلسطينيين حقيقة غزة، وهي أرض تعاني من الحصار والحرب، لكنها ترفض الاستسلام. وأكد الفيديو على أن غزة للفلسطينيين، وستبقى كذلك، رغم كل محاولات تشويه صورتها أو سرقة هويتها.

كما قدم الفيديو رسالة قوية للعالم، وهي أن غزة ليست منتجعا، بل هي وطن ينبض بالحياة، يعيش فيه شعب صامد يكافح من أجل البقاء وإعادة البناء.

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