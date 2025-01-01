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استشهاد شاب جراء قصف من مسيرة "إسرائيلية" وسط رفح

الجمعة 28 فبراير 2025 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب جراء قصف من مسيرة "إسرائيلية" وسط رفح



غزة /سما/

استشهد فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، في قصف "إسرائيلي" جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية، استشهاد الشاب رعد نضال العمواسي (18عامًا) جراء قصف من مسيرة إسرائيلية وسط رفح.

وقتل جيش الاحتلال  100 فلسطيني وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي، وفق إحصاءات نشرها رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف الجمعة الماضية.

وأفاد الإعلامي الحكومي، بأن جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 350 مرة أبرزها منع وإعاقة تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني.

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